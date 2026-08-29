Mérida destina más de 1,5 millones de euros anuales al mantenimiento de los colegios públicos

Las aulas están vacías durante el verano, pero la actividad no se detiene en los colegios públicos de Mérida. El ayuntamiento de la capital autonómica destina más de 1,5 millones de euros cada año a su funcionamiento y conservación, una inversión que abarca desde el personal municipal hasta las reparaciones, la limpieza y los gastos energéticos.

La puesta a punto cobra especial intensidad durante las vacaciones escolares, cuando la ausencia de alumnos permite acometer trabajos que resultarían más complicados durante el curso. Las tareas incluyen la limpieza a fondo de aulas y espacios comunes, el acondicionamiento de patios, los desbroces y la reparación de instalaciones.

El objetivo es que todo esté preparado para el próximo 10 de septiembre, fecha en la que las aulas volverán a llenarse de alumnos y docentes. Sin embargo, el mantenimiento no se limita a los meses de verano, sino que se prolonga durante todo el año para atender las incidencias que aparecen en los centros.

743 intervenciones desde 2025

Entre enero de 2025 y lo que va de 2026 se han documentado 743 actuaciones en los colegios públicos de Mérida. De ellas, 511 corresponden al pasado ejercicio y otras 232 se han realizado durante el actual.

Jota Granado

Las intervenciones comprenden reparaciones de fontanería, cerrajería, albañilería, pintura y calefacción, además de otras necesidades relacionadas con el funcionamiento diario de los edificios. En estos trabajos participan los servicios municipales, las empresas adjudicatarias de los contratos de mantenimiento y las escuelas profesionales.

La inversión anual de más de 1,5 millones también incluye los costes del personal municipal destinado a los centros. La plantilla está integrada por 17 conserjes y 30 operarios de limpieza, a los que se suman los gastos derivados del mantenimiento de las calderas y del consumo de gas y electricidad.

Mejoras en patios y zonas comunes

Más allá de las reparaciones ordinarias, durante los últimos años se han ejecutado actuaciones de mayor envergadura para mejorar la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia energética y el estado de espacios comunes como comedores y aseos.

Una parte de las obras se ha concentrado en los patios. En el CEIP Trajano se han pintado y renovado la zona de recreo infantil y las pistas deportivas, mientras que en el CEIP Octavio Augusto se han rehabilitado las gradas.

También se han realizado mejoras en la seguridad y el cerramiento del CEIP Ciudad de Mérida, así como una ampliación del área de juegos destinada a los alumnos más pequeños del CEIP José María Calatrava.

Colegio público José María de Calatrava, en la barriada de Bellavista de Mérida. / El Periódico

A estos trabajos se añade la aportación de la Escuela Profesional Barraeca, que entre 2024 y 2026 ha supuesto una inversión de 862.009,80 euros para desarrollar mejoras en las instalaciones de diferentes colegios de la ciudad.

Los docentes también preparan el regreso

La vuelta al colegio comienza igualmente antes para los docentes y los equipos directivos. Durante las semanas previas al inicio del curso organizan los grupos y horarios, planifican las clases y coordinan el funcionamiento cotidiano de los centros.

Con la llegada de septiembre, estos preparativos se intensifican para que el próximo día 10, cuando los alumnos crucen de nuevo las puertas de los colegios, las instalaciones y la organización académica estén listas. La preparación se concentra ahora, pero el mantenimiento de los centros continúa durante los doce meses del año.