Día de la Bicicleta en familia: más de 500 ciclistas anticipan la Feria de Mérida

No importa quién cruce primero la meta: el objetivo es pedalear juntos y lograr que nadie se quede atrás. Más de 500 personas han participado este domingo en el tradicional Día de la Bicicleta, una cita que ha reunido a niños, padres, abuelos y mayores dentro de la programación de la feria. "Es un gran evento familiar", destaca Azucena Lozano, presidenta de la Escuela Ciclista de Mérida.

El colectivo organiza el acto en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida. Desde antes de las 12 del mediodía, bicicletas de todos los tamaños han ido ocupando la plaza de España: cascos de colores, pequeños ciclistas acompañados por sus familias y aficionados de todas las edades han formado un pelotón en el que la convivencia ha pesado más que la competición.

El delegado municipal de Deportes, Antonio Marín, y la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, han asistido a la actividad, concebida según Marín como "una fiesta deportiva abierta a la participación ciudadana". El recorrido, según ha explicado, estaba adaptado a los más pequeños y pensado para que padres e hijos pudieran completarlo juntos.

Galería | Día de la Bicicleta en Mérida / Ayuntamiento de Mérida

Cinco kilómetros sin dejar a nadie atrás

A las doce, el pelotón ha iniciado un recorrido de cinco kilómetros con salida y llegada en la plaza de España. Los participantes han pasado por Félix Valverde Lillo, José Ramón Mélida, Margarita Xirgu, Cabo Verde, la avenida de Extremadura, Marquesa de Pinares, Fernández López y Lusitania, además del parque de las Siete Sillas y el Puente Romano.

La marcha ha avanzado al ritmo de los participantes más pequeños. La organización ha realizado varias paradas de reagrupamiento para mantener unido al pelotón y evitar que algún niño quedara rezagado. Estos altos también han permitido garantizar la seguridad y facilitar la convivencia con el tráfico.

Galería | Día de la Bicicleta en Mérida / Ayuntamiento de Mérida

Pedales, sonrisas y ambiente de Feria

El Ayuntamiento ha resumido la mañana como una jornada en la que "mayores y pequeños han compartido pedales, sonrisas y ganas de fiesta". La actividad, ya tradicional en estas fechas, conserva su atractivo como punto de encuentro familiar y sirve para anticipar la celebración: Mérida ha comenzado a sentir que la Feria está a la vuelta de la esquina.

La comitiva ha regresado finalmente a la plaza de España, convertida de nuevo en punto de encuentro para participantes y familiares. Allí se han sorteado dos bicicletas, una infantil y otra para adultos, entre las personas inscritas.

Marín había animado especialmente a las familias a sumarse porque, en palabras del delegado, para los niños "será una experiencia inolvidable". La respuesta de más de medio millar de asistentes ha confirmado la capacidad de esta convocatoria para unir deporte, convivencia y ocio.