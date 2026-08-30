María y Teresa, hermanas y mejores amigas de Mérida: "Nos llamamos siempre a las siete"

Son una piña, siempre para lo bueno y para lo malo. Algunas historias necesitan que se les eche algo de literatura para hacerlas grandes, pero otras, como la de María y Teresa Moreno Solís, no necesitan ni un solo adorno. Les basta con lo vivido. Porque, aunque en rigor son dos, a veces parecen una sola por la conexión que existe entre ambas. Son hermanas, mejores amigas y mantienen una relación más que especial después de toda una vida compartida. Teresa no necesita buscar una frase rebuscada para explicarlo. "Yo sin ella no soy nada". Detrás de esas palabras caben más de siete décadas de recuerdos.

Hay un gesto que resume buena parte de esa unión. Cuando el reloj marca las siete de la tarde, Teresa llama a María esté donde esté. Puede encontrarse en casa, de viaje o celebrando el cumpleaños de alguna amiga. Si hace falta, se aparta unos minutos y marca su número. "¿Qué pasa, María? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho hoy?". La conversación unas veces se alarga y otras dura apenas unos minutos, pero lo importante es escuchar su voz y comprobar que todo marcha bien. "Ya sé cómo ha pasado el día, sé cómo está y me quedo tranquila", cuenta. La costumbre comenzó antes de la pandemia y aquellos meses en los que no podían verse terminaron de convertirla en un ritual. Alguna tarde la llamada llega justo cuando la novela de María está en lo más interesante. "¿No te puedes esperar un poco?", protesta entre risas. Teresa comprueba que está bien y la deja continuar.

Teresa, siempre pendiente de su hermana María. / Javier Cintas

Una llamada que nunca falla

María nació en Arroyo de San Serván en 1937 y Teresa lo hizo allí mismo en 1949. La familia se trasladó a Mérida cuando la pequeña apenas tenía nueve meses y la mayor rondaba ya los doce años. Esa diferencia de edad marcó desde el principio su relación. María preparaba cada noche el uniforme con el que Teresa acudiría al colegio, la ayudaba por las mañanas, la peinaba y permanecía pendiente de ella. Incluso se encargó de prepararla para su primera comunión. Teresa conserva con cariño aquellas trenzas que su hermana insistía en colocarle hacia delante pese a sus protestas. "Yo le decía que no me las hiciera así porque luego en el colegio se reían, pero ella decía que estaban muy bien hechas", recuerda. Con los años comprendió todavía mejor lo que significaron aquellos cuidados. "Para mí ha sido mi hermana, mi madre y mi referente en todo", asegura.

La niña creció y aquel vínculo terminó convirtiéndose en una amistad incondicional. Teresa trabajó durante años como telefonista hasta su jubilación, mientras María dedicó buena parte de su vida a la casa y a la familia. Cada una siguió su camino, pero nunca demasiado lejos de la otra. Viajaron juntas con sus maridos, conocieron distintos lugares y llegaron hasta Italia. Sus familias acabaron entrelazándose de la misma manera. Los hijos de una crecieron estrechamente unidos a la otra y dos de los mayores de Teresa llegaron a donar plaquetas al marido de María cuando tuvo que someterse a un trasplante hace alrededor de tres décadas. "Mis hijos con ella y sus hijos con nosotros", explica María. "No nos hemos separado prácticamente nunca", añade Teresa.

Como todos los hermanos del mundo, María y Teresa se enfadan alguna vez, aunque la mayor aclara entre risas que "ya apenas ocurre". Tanta confianza les permite llevarse la contraria y decirse las cosas sin demasiados filtros. María todavía opina sobre el corte de pelo de Teresa, sobre la ropa que lleva o sobre alguna decisión que no termina de convencerla. "Que me dejes, que yo voy como quiero", responde ella cuando considera que su hermana vuelve a ejercer de madre. Pero ninguna discusión llega demasiado lejos. "Al final siempre lo solucionamos porque no podemos estar mucho tiempo enfadadas", reconoce María. Hay una norma que nunca han necesitado escribir. Si una mete la pata, habla con la otra. "No nos hemos acostado sin llamarnos y pedirnos perdón".

María, la pequeña de las dos. / Javier Cintas

Nunca se acuestan enfadadas

La memoria de las dos está ligada igualmente a Mérida y a Cantarrana, donde su familia abrió una nueva etapa. Sus padres dejaron Arroyo de San Serván buscando mejores oportunidades para sus hijos. Su padre, Miguel Moreno, conocido como 'el Arroyano', había sido labrador y vendió las propiedades que conservaba en su localidad natal. María relata que posteriormente adquirió a Juan Macías los terrenos de Cantarrana y reivindica con orgullo el papel que desempeñó en el nacimiento de aquella zona de la ciudad. Según recuerda, fue vendiendo solares poco a poco y dando facilidades a quienes querían levantar allí sus casas. Algunas familias no tenían dinero suficiente para afrontar una entrada y entregaban aquello de lo que disponían. "Uno le daba una escopeta, otro una radio...", rememora. "Que quede claro que el fundador de Cantarrana es mi padre, Miguel Moreno, el Arroyano", recalca al recuperar una de las historias familiares que más presentes conserva.

Aunque ellas sean las protagonistas, María y Teresa tienen otro hermano, Miguel, situado por edad entre ambas. Vive desde hace años en Sevilla, donde se casó, tuvo hijos y construyó su vida. Mantienen una buena relación con él, aunque la distancia hace que el contacto sea menos frecuente. Ellas han permanecido siempre cerca. Ahora pueden pasar quince o veinte días sin verse por las obligaciones familiares, pero eso no altera lo esencial. María asegura que cuenta con Teresa "igual que con mis hijos" y ambas continúan preocupándose por si la otra ha llegado bien, por cómo ha pasado el día o incluso por si debería salir de casa cuando llueve.

Han cambiado los años y la manera de cuidarse, pero el fondo permanece intacto. María pasó de preparar el uniforme y las trenzas de Teresa a esperar cada tarde que suene el teléfono. Teresa dejó de ser aquella niña a la que su hermana protegía y ahora está pendiente de ella con la misma atención. Cuando se acercan las siete no necesitan grandes declaraciones. Una llama y la otra responde. Después de toda una vida compartiendo viajes, familia, alegrías, pérdidas, confidencias y alguna riña, continúan haciendo lo que siempre han hecho, estar la una para la otra. "Yo sin ella no soy nada", dice Teresa. Y en su caso no hace falta añadirle ningún adorno.