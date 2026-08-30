La piscina de Mérida que despide el verano con un baño reservado para perros

Este domingo, los últimos bañistas de la temporada en la piscina del Complejo Polideportivo Guadiana han entrado al agua sobre cuatro patas. Numerosas personas han compartido chapuzón con sus perros en una nueva edición de 'Patas al Agua', la actividad que reserva a las mascotas el cierre de las instalaciones estivales.

Desde las 12.30 y hasta las 20.00 horas, los animales han sido los protagonistas dentro y fuera de la piscina. Sus propietarios los han acompañado en una jornada alejada de las rutinas habituales del recinto, concebida para disfrutar del agua, favorecer la convivencia y reivindicar que el ocio también puede compartirse con las mascotas.

La iniciativa, organizada por la asociación Acudame con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, ha alcanzado este año su novena edición. La delegada municipal Laura Iglesias también se ha acercado hasta las instalaciones para participar en una convocatoria que se ha consolidado en el calendario del final del verano emeritense.

Galería | Las imágenes de las 'Patas al agua' en Mérida / Ayuntamiento de Mérida

Mucho más que un chapuzón

El baño ha constituido el principal atractivo, pero la programación ha incluido otras propuestas para quienes han acudido al complejo. Los asistentes han podido visitar un mercadillo solidario y llevarse un recuerdo de la jornada en un photocall tematizado.

La entrada ha tenido un precio de cuatro euros para los adultos, tres euros para los perros y dos euros para los menores de entre 2 y 14 años, mientras que los niños de menor edad han accedido gratuitamente. Cada persona adulta podía entrar sola o acompañada por un máximo de dos animales.

Para garantizar la seguridad y la convivencia, los perros debían disponer de cartilla sanitaria, microchip, vacuna contra la rabia y el resto de tratamientos y desparasitaciones al día. La organización tampoco permitía el acceso de hembras en celo ni de animales que pudieran presentar problemas de sociabilidad con otros perros.

El Guadiana cierra sus puertas

'Patas al Agua' ha servido para poner el broche a la temporada de baño en el Complejo Polideportivo Guadiana. La despedida, sin embargo, no supone todavía el final completo del verano en las piscinas municipales de Mérida.

Quienes quieran seguir disfrutando del agua podrán hacerlo en la piscina del Complejo Polideportivo Diocles, que mantendrá sus puertas abiertas durante otras dos semanas. El Guadiana, por su parte, ha cerrado la campaña con una imagen poco habitual: perros y propietarios compartiendo el último baño del verano.