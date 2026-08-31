De Camela a los toros: los planes que no te puedes perder en la Feria de Mérida 2026

La Feria de Mérida está a la vuelta de la esquina y la ciudad se prepara para vivir seis días marcados por la música, la tradición y el disfrute de los ciudadanos. Un año más, el programa reúne propuestas para todos los gustos y edades, desde conciertos en el ferial hasta en el Acueducto de los Milagros pasando por la Plaza de España, el Paseo de Roma y el Teatro Romano.

Este año, el recinto ferial contará con 33 atracciones: 10 destinadas a un público adulto y 23 al infantil. A estas, se suman un total de 51 casetas y puntos de juegos, además de locales de restauración. La celebración arrancará este martes con el tradicional encendido del recinto ferial, a las 21.30 horas, y que este año correrá a cargo del Consejo Local de los Mayores.

En rueda de prensa, la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha destacado este lunes que la programación de este año es "variada, abierta, participativa y para todas las edades", con propuestas distribuidas por diferentes espacios de la ciudad y con una apuesta especial por el talento emeritense.

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, este lunes. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Este año, la feria será inclusiva y sin ruidos todos los días desde las 20.00 horas hasta las 22.00 horas, las atracciones no tendrán música para que niños y familias puedan disfrutar del recinto. Asimismo, en el día de la infancia, este horario se ampliará hasta las 23.59 horas.

Además, también se contará con una caseta musical en forma de discoteca en el ferial. Durante estos días, se ha autorizado la instalación de barras en la vía pública y se contará con una ampliación extraordinaria en los horarios de los establecimientos hosteleros con motivo de las fiestas.

Arranca la Feria

El martes, día 1, a las 21.30 horas darán comienzo las fiestas emeritenses con la inauguración oficial con el encendido y alumbrado del Recinto Ferial a cargo del Consejo Local de Mayores de la Ciudad de Mérida. La Caseta Municipal se llenará de ambiente musical con la actuación principal de R.A.Y.A Evolution (Ex R.A.Y.A Real) seguido por el concierto del grupo Dando la Nota.

Día de la infancia, DePol y Disney

El miércoles 2 de septiembre los más pequeños de la casa podrán disfrutar del Recinto Ferial sin música y con precios reducidos en las atracciones durante toda la jornada. Además, la Caseta Municipal contará con actuaciones dedicadas a este público, desde las 21.00 horas el mundo fantástico de Disney llenará de magia musical el espacio.

Pero el día no está únicamente pensado para los más pequeños, los conciertos gratuitos comienzan con una nueva ubicación, el Acueducto de los Milagros. El entorno acogerá el miércoles al artista catalán DePol, que dará comienzo a las 22.00 horas.

Un concierto para toda la familia

El jueves, día 3, todas las generaciones podrán disfrutar de distintas actividades en distintos puntos. Para los más mayores, en la hora de la comida, en la Caseta Municipal (a las 14.30 horas) podrán disfrutar de la copla por parte de la actuación de Naiara Madera.

Horas más tarde, el Paseo de Roma contará con un Dj, Javi Rodríguez, para los jóvenes, donde el acceso con botellón estará permitido. Será desde las 18.00 horas hasta las 23.00 horas cuando se pueda disfrutar del ambiente musical en la calle.

Un día musical pensado para las distintas generaciones que concluirá uniéndolas a todas con el concierto del duo musical 'Camela' en el parque del Acueducto de los Milagros a partir de las 22.00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.

Vuelven los toros y la música toma el centro

El viernes, para muchos emeritenses se vivirá un momento muy esperado. Tras cuatro años sin celebrarse corridas en la Plaza de Toros durante la Feria, será Morante de la Puebla como principal reclamo quien pondrá el toreo a la noche, y el cantaor flamenco Israel Fernández quien acompañará con música el evento que dará comienzo a las 21.00 horas.

Pero también habrá actividades para quienes no sean amantes del toreo. a esa misma hora tendrá lugar un tributo al grupo extremeño Extremoduro en la Plaza de España, de parte del grupo Pedrá.

Para los más jóvenes, a las 19.00 horas comenzará una sesión musical de la mano del Dj José Molina, en el Paseo de Roma.

De la Plaza de España al Recinto Ferial

El sábado llega como una de las jornadas más completas de la Feria de Mérida. La tarde arrancará desde la Plaza de España , donde a las 17.30 horas artistas y grupos locales ambientarán la fiesta del centro.

Al igual que los días anteriores, el Paseo de Roma contará con el tercer, y último Dj, Ayala, que estará con su sesión a partir de las 19.00 horas.

Mientras tanto, la Caseta Municipal contará con propuestas tanto al mediodía como por la noche, con el Grupo Musical Almoraima y la Orquesta Nueva Onda Show.

Fin de Fiestas

Llega el último día de fiestas, donde hay que aprovechar las últimas horas antes de que el recinto vuelva a la calma. El Ferial contará con actuaciones desde el mediodía con Shuli y por la noche, a partir de las 22.30 horas se hará un tributo a Manuel Carrasco.

La semana emeritense tendrá su broche final tal y como marca la tradición, con el lanzamiento de los fuegos artificiales cuando el reloj marque la medianoche.

"Acho" como identidad

Abanico de la campaña "Acho" de la Feria de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

La propuesta de la nueva campaña "Acho", es una de las novedades de esta edición, con la que se busca reforzar la identidad cercana y desenfadada de la Feria de Mérida.

Esta campaña, contará con la distribución de abanicos durante las distintas actividades que se lleven a cabo, con los que pretenden convertirlos en uno de los elementos identificativos de esta Feria.