‘Heroínas de Troya’ gana el Premio Internacional de Teatro Clásico Odiseo y Penélope del Festival de Mérida

La obra ‘Heroínas de Troya’, de Roberto Rivera, ha sido la ganadora por unanimidad del ‘Premio Internacional de Teatro Clásico Odiseo y Penélope’ del Festival de Mérida y será representada el próximo verano en la 73 edición del certamen emeritense junto al resto de montajes que conformen la programación.

En rueda de prensa, el director del Festival, Jesús Cimarro, ha recalcado que han sido 123 los participantes en esta primera convocatoria de un premio que se ha puesto en marcha con la voluntad de impulsar la creación dramatúrgica contemporánea a partir de la tradición grecolatina grecorromana.

Por su parte, la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, actriz, directora de escena, dramaturga y productora de teatro, Magüi Mira, ha anunciado el fallo del jurado, que también preside, a favor de 'Heroínas de Troya' y ha destacado de ella la "prosa poética que atraviesa de manera magistral su relato".

La obra ganadora, según ha explicado Mira, "nos habla de mujeres míticas que hoy en día aún palpitan en nuestro imaginario, como Hécuba, Casandra, Penélope, Helena", de "mujeres poderosas a las que una eterna guerra de Troya las quiso convertir en sucias monedas de cambio".

Mujeres libres, salvajes, nunca víctimas

Así, el texto de Roberto Rivera "nos acerca a mujeres libres, salvajes, nunca víctimas, porque conocen su fuerza, engendran la vida, como el mar que las rodea", ha añadido la presidenta del jurado, además de poner de manifiesto que Troya hoy podría ser Gaza o Ucrania, donde las mujeres son violadas y asesinadas en medio de la guerra.

Magüi Mira ha destacado también de la obra premiada que se trata de "una tragedia esperanzada que hace que el mito respire y dialogue con las heridas que todavía llevamos en nuestras carnes en el presente".

Además, ha anunciado los otros dos finalistas de esta primera edición del premio. Así, el segundo lugar ha sido para ‘Pócimas, Alergias y Babosas’, de Josu Egustika, “por su brillante capacidad para conjugar con enorme ingenio el impulso de la farsa de Plauto y la comedia de Molière"; mientras que el tercero ha correspondido a la obra ‘Aníbal’, de Florián Recio, “por su imponente gravedad poética que nos adentra en el crepúsculo del célebre general cartasunés”.

La editorial ‘Éride Ediciones’ será la encargada de publicar las obras finalistas en el próximo trimestre, según ha comentado el responsable de la colección VdB Teatro de Mérida, Ángel Jiménez.

Nuevo paso

La coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, Miriam Navas Reyes, ha recalcado que “con este premio se abre un nuevo paso hacia la promoción del teatro”, pues “es evidente que en su primera edición se rememora desde su denominación el Universo de Homero”.

“Para muchos de nosotros, además, tiene esa reminiscencia de Borges y de los cuentos de Cortázar, esa estructura cíclica, cerrada, la línea completa que lleva desde la idea del autor hasta el escenario y hasta los aplausos del público”, ha precisado.

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Igualmente, ha destacado que “no estamos, por tanto, en una iniciativa aislada, sino, además, estamos ante una colaboración cultural que ha demostrado su capacidad para priorizar Extremadura hacia el ámbito internacional”, además de poner en valor “la cultura como creación, impulso a los artistas, apertura a otras oportunidades y capacidad de proyectar el territorio”.