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Inspección de vehículos

La nueva ITV móvil de Mérida prestará servicio inicialmente hasta final de año

La Junta busca ubicación para la unidad de refuerzo, que estará gestionada por la empresa Dekra y podría ampliarse a todo 2027 en función de la demanda

Centro de ITV en Mérida.

Centro de ITV en Mérida. / El Periódico Extremadura

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Rocío Entonado Arias

Mérida

La Junta de Extremadura trabaja en la búsqueda de una ubicación adecuada para instalar la estación móvil de ITV en Mérida. La nueva unidad reforzará la capacidad de inspección de la estación fija de la capital autonómica, que durante el verano funciona únicamente en turno de mañana.

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda todavía no ha decidido dónde se situará el servicio. La elección definitiva del emplazamiento permitirá concretar tanto su fecha de apertura como el número de vehículos que podrá atender.

La previsión inicial es que la ITV móvil permanezca operativa hasta finales de este año, aunque la autorización podría prolongarse durante 2027 en función de la demanda registrada. La instalación será gestionada por Dekra, la empresa concesionaria que ya presta este tipo de refuerzos en Plasencia, Navalmoral de la Mata, Cáceres y Badajoz.

Visita del consejero de Infraestructuras, Franciso Ramírez, a la nueva ITV móvil de Miajadas.

Visita del consejero de Infraestructuras, Franciso Ramírez, a la nueva ITV móvil de Miajadas. / Juntaex

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, avanzó recientemente que la unidad emeritense podría comenzar a funcionar próximamente, incluso durante septiembre. La Consejería confirma ahora que el proyecto sigue adelante, aunque su puesta en marcha depende de encontrar un espacio idóneo para prestar el servicio.

Más de 35.000 revisiones en un año

La estación fija de Mérida realizó 35.467 inspecciones durante 2025. En el periodo estival trabaja con un solo turno de mañana, una reducción de la capacidad que aumenta la conveniencia de habilitar un dispositivo complementario.

Mientras se implanta el refuerzo, la Junta señala que esa demanda también puede ser atendida por las estaciones de Montijo y Almendralejo, ambas situadas a menos de 30 minutos de Mérida. Según la Consejería, estos centros disponen actualmente de citas para el mismo día o para la jornada siguiente.

Vídeo | La ITV de El Nevero en Badajoz reabrirá la segunda quincena de septiembre tras la mayor reforma de sus instalaciones

Vídeo | La ITV de El Nevero en Badajoz reabrirá la segunda quincena de septiembre tras la mayor reforma de sus instalaciones

David Guilherme

La futura instalación seguirá el modelo aplicado en otras poblaciones extremeñas. En Miajadas comenzó a funcionar recientemente una ITV móvil con una capacidad inicial de 800 citas, ampliable hasta las 2.500, para atender a conductores de la localidad y de los municipios próximos.

Nuevas estaciones en Cáceres y Badajoz

Dekra también gestiona unidades móviles de refuerzo en Cáceres y Badajoz mientras la Junta construye una nueva estación fija en cada una de las dos capitales provinciales. Las instalaciones duplicarán la capacidad inspectora disponible actualmente y contarán con tres líneas para turismos y vehículos ligeros y otras dos para vehículos pesados.

Noticias relacionadas y más

En el conjunto de Extremadura se efectuaron cerca de 816.000 inspecciones técnicas de vehículos durante 2025. El Ejecutivo regional mantiene su intención de estudiar nuevos refuerzos en aquellas zonas donde exista suficiente demanda, puedan reducirse los desplazamientos y las empresas consideren viable la prestación del servicio.

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