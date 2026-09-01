Los conciertos de la Feria de Mérida en el Acueducto de los Milagros tendrán tres controles de acceso y prohibirán el vidrio

El Ayuntamiento de Mérida desplegará un dispositivo especial de seguridad con motivo de los conciertos de la Feria que se celebrarán los días 2 y 3 de septiembre en el entorno del Acueducto de los Milagros. Entre las principales medidas figuran tres controles de acceso y la prohibición de entrar al recinto con botellas, vasos o cualquier otro envase de vidrio.

La música arrancará este miércoles 2 de septiembre con DePol, que llevará al Acueducto de los Milagros su gira No lo sé ni yo Tour. Un día después, el jueves 3, será el turno de Camela con su Tour 2026. Ambos conciertos comenzarán a las 22.00 horas y tendrán acceso libre hasta completar aforo.

Tres accesos bajo vigilancia

La Policía Local establecerá tres puntos de entrada y control para supervisar la llegada del público. Estarán situados en el Puente Romano sobre el río Albarregas, en la pasarela peatonal del Parque del Acueducto y en el acceso desde el túnel de Marquesa de Pinares.

Una de las principales restricciones que deberán tener en cuenta quienes acudan a ver a DePol y Camela será la imposibilidad de introducir envases de vidrio. La medida busca evitar situaciones de riesgo derivadas de la presencia de cristales en un espacio que previsiblemente concentrará a numeroso público durante ambas noches.

Plano del dispositivo especial de seguridad previsto para los conciertos de Feria en el Acueducto de los Milagros, con los tres puntos de control de acceso y la prohibición de introducir envases de vidrio. / El Periódico Extremadura

Seguridad y protección del Acueducto

El operativo tiene también como objetivo proteger el entorno monumental y arqueológico del Acueducto de los Milagros, uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de Mérida. El recinto dispondrá además de servicio de barra, por lo que el ayuntamiento de la capital regional recuerda que no será necesario introducir este tipo de recipientes desde el exterior.

Durante los conciertos deberán permanecer despejados los accesos y las salidas y se pide a los asistentes que utilicen los contenedores y papeleras habilitados. El dispositivo incluirá también una zona de atención sanitaria y aseos adaptados para personas con movilidad reducida.

El ayuntamiento emeritense y la Policía Local han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para disfrutar de las dos grandes citas musicales de la Feria de forma segura y responsable, al tiempo que se preserva el entorno del Acueducto de los Milagros.