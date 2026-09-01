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Jornada familiar

El Día de la Infancia baja el volumen y los precios en la Feria de Mérida con atracciones sin música hasta medianoche

Este miércoles 2 de septiembre habrá tarifas especiales durante toda la jornada y la Caseta Municipal acogerá a las 21.00 horas el espectáculo infantil ‘El Cofre Mágico’

Imagen de archivo de los coches de choque durante una de las noches de Feria en Mérida.

Imagen de archivo de los coches de choque durante una de las noches de Feria en Mérida. / Javier Cintas

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Feria de Mérida reserva este miércoles 2 de septiembre una de sus jornadas más pensadas para las familias. Con motivo del Día de la Infancia, las atracciones aplicarán precios reducidos durante todo el día y se ampliará de manera excepcional el horario en el que funcionarán sin música.

Una noche diferente en el recinto ferial

La principal novedad estará en el horario. Las atracciones permanecerán sin música desde su apertura hasta las 23.59 horas, prácticamente toda la jornada, con el objetivo de crear un ambiente más tranquilo para quienes presentan una mayor sensibilidad a los estímulos sonoros.

Imagen de archivo del ambiente en la zona de atracciones del recinto ferial de Mérida.

Imagen de archivo del ambiente en la zona de atracciones del recinto ferial de Mérida. / Javier Cintas

Esta franja supone una ampliación respecto al funcionamiento habitual durante las fiestas. El resto de días, el recinto mantiene los denominados tramos sin ruido desde la apertura de las atracciones hasta las 22.00 horas, una iniciativa que Mérida lleva años desarrollando dentro de sus medidas de accesibilidad.

El consistorio emeritense recuerda que la ciudad fue pionera en incorporar esta fórmula y defiende que permite que más personas puedan participar de las celebraciones en igualdad de condiciones, especialmente aquellas para las que el exceso de ruido puede convertirse en una barrera.

Disney llega a la Caseta Municipal

La programación dedicada a los más pequeños continuará a las 21.00 horas en la Caseta Municipal con El Cofre Mágico – Recorrido por el Mundo Disney, un espectáculo infantil que combinará canciones, baile y algunos de los personajes más conocidos del universo Disney.

Imagen de archivo de una de las atracciones infantiles instaladas en el recinto ferial de Mérida.

Imagen de archivo de una de las atracciones infantiles instaladas en el recinto ferial de Mérida. / Javier Cintas

La delegada de Inclusión y Accesibilidad ha señalado que la finalidad es que “la Feria sea realmente una Feria para todas las personas”, y subraya que la eliminación temporal de la música busca generar espacios en los que todas las familias puedan sentirse cómodas.

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El ayuntamiento de la capital extremeña anima así a aprovechar una jornada que reunirá tarifas especiales, programación infantil y medidas de accesibilidad, reforzando el carácter familiar de uno de los días más esperados de la Feria.

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