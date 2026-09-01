Las excavadoras trabajan a destajo para levantar la megafábrica china de cátodos que aspira a relanzar la industria de Mérida

Las excavadoras trabajan ya a destajo en Expacio Mérida para dar forma a uno de los proyectos llamados a marcar un antes y un después en el desarrollo industrial de la capital extremeña. La futura megafábrica de cátodos de la multinacional china Hunan Yuneng avanza sobre el terreno entre grandes movimientos de tierra, camiones y maquinaria pesada, mientras nuevas empresas se incorporan a una inversión que alcanzará los 800 millones de euros.

La transformación ya se aprecia a simple vista. Las imágenes tomadas en la zona hace poco más de una semana muestran amplias superficies completamente removidas, profundas excavaciones y distintos frentes de trabajo abiertos simultáneamente. Lo que hace unos meses era una gran extensión de terreno en Expacio Mérida comienza así a adquirir la configuración necesaria para levantar el enorme complejo industrial.

La obra de la futura megafábrica de cátodos transforma ya el paisaje de Expacio Mérida, con excavadoras, camiones y grandes movimientos de tierra sobre el terreno. / Transportes y Excavaciones Micadi

Transportes y Excavaciones Micadi

Uno de los últimos pasos lo ha dado Transportes y Excavaciones Micadi, que ha anunciado su participación en los trabajos. «Comenzamos una de las obras más importantes de Extremadura», ha señalado la compañía al mostrar maquinaria desplazada al proyecto. La entrada de nuevas empresas supone además que la inversión empieza a generar actividad económica antes incluso de que la factoría comience a producir.

800 millones y alrededor de 500 empleos. Es la dimensión prevista para una fábrica que aspira a convertirse en uno de los grandes motores de la nueva Mérida industrial. Hunan Yuneng contempla alrededor de 500 puestos de trabajo directos y unas previsiones de facturación que rondan los 1.300 millones de euros anuales, una magnitud poco habitual dentro del tejido empresarial extremeño.

La obra de la futura megafábrica de cátodos transforma ya el paisaje de Expacio Mérida, con excavadoras, camiones y grandes movimientos de tierra sobre el terreno. / Transportes y Excavaciones Micadi

Baterías de litio

La planta estará destinada a fabricar materiales para los cátodos de baterías de litio, esenciales para los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento energético. Su implantación permitirá colocar a Mérida dentro de la cadena europea de las baterías, un sector estratégico en plena expansión por el avance de la electrificación y la transición energética.

El efecto tractor también empieza a tomar forma. Alrededor de Hunan Yuneng aparecen ya empresas auxiliares y proyectos directamente vinculados a la futura actividad de la fábrica. Entre ellos está Jinhong Gas, que proyecta instalar una planta en las inmediaciones para abastecer al complejo, reforzando la posibilidad de que Expacio Mérida termine consolidándose como un nuevo polo industrial.

La obra de la futura megafábrica de cátodos transforma ya el paisaje de Expacio Mérida, con excavadoras, camiones y grandes movimientos de tierra sobre el terreno. / Transportes y Excavaciones Micadi

El calendario sigue siendo exigente. Las previsiones conocidas este verano mantienen como finalidad comenzar la producción antes de que termine 2026. Hasta entonces, la actividad continuará creciendo sobre el terreno. Y la imagen empieza a ser muy distinta a la de hace apenas unos meses: las excavadoras trabajan a pleno rendimiento para levantar la megafábrica china con la que Mérida busca dar uno de los mayores saltos industriales de su historia reciente.