La Feria cambia la hora de tirar la basura en Mérida y habrá que hacerlo antes de las 17.00 horas

La Feria también cambia estos días una de las rutinas más cotidianas de los emeritenses. El Ayuntamiento de Mérida ha adelantado la recogida de residuos a partir de las 17.00 horas, por lo que pide a los vecinos que depositen sus bolsas antes de esa hora para evitar molestias y malos olores. Hay además otra novedad importante: los contenedores situados en las denominadas zonas de 'quita y pon' permanecerán instalados durante las fiestas y no se retirarán como ocurre habitualmente.

460 toneladas de residuos

El cambio coincide precisamente con unas jornadas en las que la cantidad de basura que genera la ciudad aumenta de forma considerable por la concentración de miles de personas en el recinto ferial, el centro y las zonas de ocio. La pasada Feria permite hacerse una idea de esa dimensión: en 2025 se recogieron 460 toneladas de residuos y FCC cifró en un 10% el incremento de la recogida en la zona centro durante las celebraciones. Para responder a ese incremento, este año el dispositivo ordinario dispone de más de 120 trabajadores y cerca de 30 vehículos y máquinas, a los que se añade una media diaria de 15 medios destinados específicamente al ferial y la zona centro.

Contenedores en Mérida. / El Periódico Extremadura

Dos recogidas de residuos

El recinto ferial concentra buena parte del refuerzo. Allí habrá dos recogidas de residuos cada día y se han distribuido alrededor de 45 contenedores de 1.100 litros, que serán limpiados diariamente. Desde este 1 de septiembre se incorporan además dos operarios al turno de tarde de la zona centro y los días 6 y 7 el dispositivo crecerá con otros 15 trabajadores para el centro y el ferial. El mensaje municipal durante estos días es, por tanto, doble: más medios para hacer frente a la basura que deja la Feria y colaboración de los vecinos, que deberán acordarse de bajar sus residuos antes de las cinco de la tarde.