La Feria de Mérida se enciende con la luz de sus mayores

Solo hizo falta pulsar un botón. Nada más. Durante unos segundos todas las miradas estuvieron pendientes de una portada todavía a oscuras hasta que la corriente recorrió los cables y miles de bombillas cobraron vida de golpe. Eran las 21.30 horas de este martes y, con ese pequeño gesto, Mérida acababa de encender oficialmente su Feria de 2026. Más luces que un traje de torero, familias esperando frente a la portada y ese instante en el que la noche cambia por completo sirvieron para lanzar el mensaje que muchos aguardaban desde horas antes. La fiesta había comenzado y por delante quedan seis días de celebración, hasta el próximo 6 de septiembre.

Representantes del Consejo Local de Mayores, junto a miembros de la corporación municipal, instantes antes del encendido de la Feria de Mérida. / Javier Cintas

Numerosas familias, grupos de amigos y vecinos de todas las edades se acercaron para contemplar el encendido, aunque muchos llevaban ya buena parte de la tarde estrenando la Feria. Para entonces, el recinto reunía todos esos ingredientes que regresan puntualmente cada septiembre: el algodón de azúcar, los enormes peluches colgados de las tómbolas, la música de las atracciones y el continuo ir y venir de personas. Muchos aprovecharon además esta primera noche para sentarse a cenar en las casetas y puestos de comida y compartir mesa antes de continuar recorriendo el ferial.

Los mayores dan luz a la Feria

Este año han sido los mayores de la capital extremeña quienes han tenido el privilegio de dar la luz a las fiestas. Representantes del Consejo Local de Mayores se encargaron de pulsar el botón del encendido inaugural, acompañados por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, concejales del equipo de gobierno y miembros de los distintos grupos de la corporación municipal. Un gesto cargado de simbolismo que ha puesto en primer plano a una generación ligada a la memoria cotidiana de la ciudad y que esta vez ha sido la encargada de abrir la celebración para todas las demás.

La portada del recinto ferial luce completamente iluminada tras el encendido que ha dado comienzo oficial a la Feria de Mérida 2026. / Javier Cintas

La nostalgia y la ilusión también tienen aquí sus propios sonidos. Los entrañables 'cacharritos' vuelven a reunir a varias generaciones, desde las risas de los más pequeños en los carruseles hasta quienes buscan emociones fuertes en las atracciones de vértigo. Padres y madres que hoy acompañan a sus hijos vuelven a pisar un recinto que muchos ya frecuentaban cuando eran niños. Entre unos y otros, tómbolas, juegos, puestos y música mantienen esa mezcla de tradición y novedad que hace reconocible la Feria año tras año.

Pero la Feria de Mérida no se queda únicamente en el recinto ferial. Durante estos días se vive también en el centro, con terrazas y establecimientos sumándose al ambiente, y en el entorno del Acueducto de los Milagros, que volverá a ejercer como uno de los grandes escenarios musicales. Tres espacios y muchas formas distintas de disfrutar de unas fiestas que permiten pasar de una tarde de atracciones a una cena entre amigos o terminar la noche delante de un escenario.

Los mayores, protagonistas este año del tradicional acto con el que Mérida da la bienvenida a sus días grandes de Feria. / Javier Cintas

Caseta Municipal

La música tampoco ha tardado en incorporarse a esta primera jornada. A las 22.30 horas está prevista en la Caseta Municipal la actuación de R.A.Y.A. Evolution, formación integrada por componentes originales de Raya Real, con las sevillanas y las rumbas como banda sonora. Será uno de los primeros conciertos de una programación que durante los próximos días llenará distintos rincones de Mérida de actuaciones y propuestas para públicos de todas las edades.

Y así, entre luces, música, cenas y carreras hacia los 'cacharritos', Mérida ha vuelto a entrar de lleno en su Feria. La primera imagen de 2026 queda en los mayores delante del botón, las familias esperando alrededor y una portada que pasó de la oscuridad al color en apenas unos segundos. Después siguieron las atracciones, el algodón de azúcar, las tómbolas y las conversaciones que se alargan sin mirar demasiado el reloj. La Feria ya está encendida. Y Mérida, un año más, también.