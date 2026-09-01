Cubillana ejecutará la nueva glorieta de San Bartolomé de Mérida que mejorará la circulación

El Ayuntamiento de Mérida ha adjudicado a la empresa Cubillana, por un importe de 234.855,43 euros, las obras de construcción de una nueva glorieta en la intersección de las calles Arenal de Pancaliente, Florencia Gil y Setúbal, en la barriada de San Bartolomé, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad tanto para vehículos como para peatones.

Las obras, que tendrán un plazo estimado de tres meses, una vez que comiencen, surgen con la intención de dar una solución a la circulación de este punto de la barriada donde coinciden varias calles. Con esta actuación se permitirá modificar los recorridos y facilitar las incorporaciones y salidas de las distintas vías. De este modo, no solo se modificará el cruce, estos trabajos contarán con una renovación de gran parte del espacio público situado alrededor de la futura glorieta.

Además, los peatones también estarán entre los beneficiarios de la actuación, a causa de la remodelación de las aceras y la adecuación de los pasos peatonales para el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, eliminando obstáculos en los recorridos y facilitar los desplazamientos.

Construcción de glorieta en San Bartolomé, en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

El objetivo principal de la actuación es conseguir organizar un tránsito más seguro, cómodo y ordenado en los puntos de entrada y salida, mejorando así la fluidez de la circulación, reduciendo los puntos de conflicto existentes de la intersección.

El entorno de la futura glorieta también incorporará nuevas estancias vinculadas a las zonas ajardinadas de este punto de la barriada. Estas áreas serán acondicionadas y contarán con un sistema de riego que facilite el mantenimiento de la vegetación.

Mejoras en la circulación

Estos trabajos incluirán la instalación de nuevos dispositivos de drenaje y alumbrado público con tecnología LED. A estos elementos, se les sumará la colocación de bancos y distinto mobiliario urbano, así como la señalización necesaria para que los conductores se adapten a la ordenación definitiva de este espacio.

Asimismo, esta actuación no solo permitir´modificar la forma en la que se organiza el tráfico en el cruce, sino también la imagen y las condiciones de uso en el entorno. El proyecto afectará a distintos puntos de la vía pública y buscará hacer más cómodo el paso para los vehículos como para los peatones.

La renovación se enmarca en las actuaciones que el consistorio emeritense está llevando a cabo para mejorar distintos puntos de la ciudad y reforzar la seguridad en sus calles. En este caso, la nueva rotonda supondrá la modificación relevante en la configuración de la zona, acompañdas de mejoras en la iluminación, la accesibilidad y puntos verdes, además de un nuevo equipamiento urbano.