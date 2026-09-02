La convocatoria de huelga desbloquea los impagos en el Edificio La Paz de Mérida y la plantilla cobra todo lo pendiente

La huelga finalmente no llegará a celebrarse porque el conflicto se ha desbloqueado antes de la fecha señalada. La plantilla de REALAN encargada de la limpieza del Edificio de Servicios Administrativos La Paz de Mérida ha cobrado la totalidad de las cantidades que tenía pendientes, lo que ha llevado a FeSMC-UGT Extremadura a desconvocar los paros previstos para el próximo 7 de septiembre. El sindicato considera que la movilización de los trabajadores y la propia convocatoria de huelga han sido determinantes para poner fin a los retrasos salariales.

La huelga del 7 de septiembre queda desconvocada

Los empleados habían denunciado reiteradamente demoras en el pago de sus salarios y otras cantidades adeudadas, una situación que, según UGT, provocaba incertidumbre económica entre las familias afectadas. Las movilizaciones realizadas anteriormente no consiguieron una solución definitiva, por lo que la plantilla convocó una huelga para el día 7 entre las 16.30 y las 19.30 horas. La organización sindical destaca la firmeza mantenida por los trabajadores para defender "un derecho tan básico como cobrar puntualmente" y sostiene que la convocatoria aceleró la búsqueda de una solución.

UGT pone también en valor la intervención de la Junta de Extremadura para desbloquear el conflicto. En concreto, destaca las gestiones realizadas por Laura Castell, secretaria general de Infraestructuras, cuya actuación, según la organización, contribuyó "de manera decisiva" a que los trabajadores pudieran percibir todas las cantidades pendientes. Con el dinero ya abonado, el paro queda sin efecto y el servicio de limpieza continuará desarrollándose con normalidad.

UGT avisa de que seguirá vigilante

La resolución del conflicto no cierra, sin embargo, las reivindicaciones del sindicato. FeSMC-UGT reclama que el pago puntual de los salarios quede garantizado de forma permanente y pide tanto a REALAN como a la Administración que adopten las medidas necesarias para evitar nuevos incumplimientos. "No es admisible que las personas trabajadoras tengan que recurrir a movilizaciones y huelgas para cobrar por el trabajo que realizan", advierte la organización.

La plantilla ha cobrado finalmente todo lo pendiente y la huelga ya no será necesaria, pero UGT asegura que continuará pendiente de la evolución del servicio y se reserva nuevas actuaciones si vuelven a producirse retrasos, impagos o incumplimientos salariales. El conflicto queda así resuelto por el momento con una reclamación de fondo que permanece intacta, que los trabajadores no tengan que recurrir de nuevo a la movilización para recibir su salario en tiempo y forma.