La Feria de Mérida también se come y desde este jueves ofrece cuatro degustaciones gratuitas

La Feria de Mérida también tiene sabor y desde este jueves 3 de septiembre lo servirá a mediodía. La Caseta Municipal ofrecerá a partir de las 14.00 horas cuatro degustaciones gratuitas, una por jornada hasta el domingo, para sumar la gastronomía al ambiente de estos días. El estreno será con garbanzos, una propuesta pensada para compartir mesa antes de que la Feria cambie de ritmo con la llegada de la tarde y la noche.

Menú variado

El menú irá variando cada día y recorrerá algunos sabores muy reconocibles. El viernes será el turno de las pulguitas ibéricas, el sábado se servirá tortilla de patatas casera y el domingo la programación gastronómica se despedirá con caldereta de cerdo. Cuatro mediodías que pretenden convertir la Caseta Municipal en un punto de encuentro también durante las horas centrales del día, entre platos para compartir, actuaciones musicales y el trasiego habitual del ferial.

Noticias relacionadas

El público comparte mesa y disfruta del ambiente en una de las degustaciones de la Caseta Municipal de Mérida. / El Periódico Extremadura

Concierto de Camela

Y este jueves la jornada tendrá además uno de sus grandes reclamos por la noche con Camela, que llevará su inconfundible repertorio hasta el entorno del Acueducto de los Milagros. Así, la Feria permitirá pasar en apenas unas horas de los garbanzos de la Caseta Municipal a una de las actuaciones más esperadas de las fiestas, en una jornada en la que Mérida propone saborear la celebración desde el mediodía y alargarla hasta bien entrada la noche.