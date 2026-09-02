Otro éxito para el cantaor
De Mérida a Manilva (Málaga), por fandangos: Niño Bermejo firma otro primer premio
José Antonio Bermejo se impone en la segunda edición del certamen malagueño, dotado con 2.000 euros para el ganador, y suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria flamenca
De Mérida a la localidad malagueña de Manilva y, de nuevo, con premio bajo el brazo. José Antonio Bermejo, conocido artísticamente como Niño Bermejo, ha conseguido el primer premio del II Concurso de Fandangos Villa de Manilva, celebrado el pasado sábado 29 de agosto. El cantaor emeritense se impuso por delante de José Manuel González, segundo clasificado, y Javier Mellado, tercero, y obtuvo además los 2.000 euros reservados para el ganador.
La competición formó parte de las Noches de Embrujo de Manilva, una programación impulsada por las delegaciones municipales de Cultura y Turismo. La calle Mar acogió un concurso creado para promocionar y mantener vivo este popular palo flamenco y que repartió 5.000 euros en premios. El jurado estuvo compuesto por Aurelio Gurrea, Curro Sánchez y Ruperto Quiñones, mientras que Ana Belén Caballero recibió el reconocimiento al Fandango de Manilva.
Factor X
El éxito conseguido en Málaga amplía un palmarés en el que los concursos de fandangos ocupan un lugar destacado. Niño Bermejo ya sabe lo que es hacerse con el primer puesto en citas como el Concurso de Cante por Fandangos Villa de Monesterio, donde ganó en 2019 y 2023. Una trayectoria sobre escenarios de dentro y fuera de Extremadura que también le ha permitido darse a conocer ante el gran público, entre otros hitos, con su paso por Factor X, donde alcanzó la final.
El artista mantiene al mismo tiempo un estrecho vínculo con Mérida y su vida cultural. El pasado mes de mayo presentó en la Sala Trajano Latero, un espectáculo flamenco dedicado a los abuelos y al legado que dejan las generaciones anteriores. Ahora regresa de Manilva con otro primer puesto que añadir a su carrera y confirma que el nombre de Niño Bermejo continúa abriéndose camino en los concursos nacionales de cante flamenco.
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