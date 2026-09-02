La Corrida Romana de Mérida con Morante anima la taquilla como no ocurría en seis años: "Hay mucha expectación"

La Feria de Septiembre recupera este viernes los toros en San Albín y la taquilla ya lo está notando. La Corrida Romana del próximo 4 de septiembre, con Morante de la Puebla como principal reclamo, está despertando una expectación que Antonio Rodríguez, después de prácticamente seis décadas observando desde detrás de la ventanilla cómo responde la afición, asegura que hacía años que no percibía. "Hay una gran afluencia, más que nunca en los últimos seis años", afirma a este periódico. Y buena parte del tirón procede de otros puntos. "Fuera de Mérida hay mucha expectación. La venta por internet ha sido muy, muy importante", destaca el taquillero, "bastante contento" e "ilusionado" con el ritmo de las localidades.

Morante intenta salir a hombros por la Puerta del Principe. / Lances de futuro

Pocas personas conocen mejor ese termómetro que Rodríguez. Tiene 74 años y comenzó a trabajar en las taquillas con solo 16, siguiendo una tradición familiar que antes habían mantenido su abuelo y sus padres. Su trayectoria le ha llevado por plazas de Badajoz, Olivenza, Zafra, Almendralejo, Don Benito, Córdoba, Granada, Málaga o Vitoria. Este mismo verano incluso apareció en una colección de estampas taurinas, hasta el punto de que aficionados han acudido a buscarlo para conseguir su firma. Desde su sitio habitual en San Albín, reconoce que la venta de estos días le está dejando sensaciones que no encontraba desde hacía años.

Un espectáculo diferente

La respuesta definitiva llegará este viernes a partir de las 21.00 horas. La Corrida Romana plantea un espectáculo diferente al festejo convencional, con Morante de la Puebla y el rejoneador portugués Marcos Bastinhas como protagonistas. Según ha confirmado el empresario a este periódico, Morante lidiará dos toros de la ganadería de Álvaro Núñez, mientras que Bastinhas se enfrentará a dos ejemplares de una ganadería portuguesa. A ellos se sumarán los forcados Académicos de Elvas, una exhibición de salto a la garrocha y el cante de Israel Fernández, en una propuesta que combina lidia a pie, rejoneo, tradición portuguesa y flamenco. Las localidades se comercializan con precios de entre 30 y 80 euros.

Para Antonio Rodríguez, sin embargo, este viernes se juega algo más que conseguir una buena entrada en los tendidos. El festejo puede servir para medir las posibilidades de recuperar una presencia estable de los toros dentro de la Feria de Septiembre. "Creo que es importante para Mérida y para recuperar la feria taurina", señala. De ahí que espere que a la importante respuesta del público de fuera se sume también la afición emeritense. "Espero que la gente de la capital extremeña sepa valorar el esfuerzo que está haciendo esta empresa por levantar la plaza", afirma.

A dos días de la Corrida Romana, el movimiento de la taquilla invita al optimismo. "Mi ilusión es máxima", reconoce Rodríguez, que confía en que el ritmo continúe creciendo hasta prácticamente la hora del festejo. Su deseo, en cualquier caso, mira más allá de Morante y de este viernes. "Creo que sería muy importante para Mérida que en la Feria de Septiembre siempre existieran corridas de toros o espectáculos taurinos", subraya. Por ahora, hay un dato que alimenta esa esperanza: el hombre que lleva casi seis décadas vendiendo entradas en San Albín no recuerda una expectación semejante en los últimos seis años.