Policías de paisano vigilarán a los menores en la Feria de Mérida y habrá controles de alcoholemia y drogas en los accesos

No todos los agentes que vigilen la Feria de Mérida llevarán uniforme. Policías Locales y Nacionales de paisano se mezclarán estos días entre el público para controlar especialmente el consumo y la venta de bebidas alcohólicas a menores, una de las principales novedades del dispositivo de seguridad preparado para las fiestas. La vigilancia se extenderá además hasta las entradas y salidas de la ciudad, donde la Guardia Civil de Tráfico realizará controles preventivos de alcoholemia y drogas durante todos los días de Feria.

El despliegue será importante durante toda la semana. La Policía Local contará con casi 400 servicios, con una media de unas 14 patrullas diarias, que concentrarán buena parte de su actividad en el recinto ferial, la plaza de España y el Paseo de Roma. A ellos se sumarán alrededor de 220 servicios de la Policía Nacional, con presencia policial durante toda la jornada y un refuerzo de efectivos coincidiendo con los momentos y lugares en los que se esperen las mayores concentraciones de público.

na de las atracciones de la Feria de Mérida, en pleno funcionamiento durante la noche. / Javier Cintas

El Paseo de Roma

El Paseo de Roma será uno de los puntos especialmente vigilados, ya que será el único espacio en el que estará permitido el botellón. Allí los agentes pondrán el foco en la presencia de menores y en impedir la venta de bebidas alcohólicas a estos. El consistorio de la capital extremeña habilitará también en este entorno el Espacio Joven, donde la celebración estará permitida hasta las 23.00 horas. A partir de ese momento, los cuerpos policiales colaborarán con los servicios municipales para facilitar las labores de limpieza y baldeo de la zona.

La seguridad irá acompañada de medidas destinadas también a compatibilizar el ambiente de la Feria con el descanso de los vecinos. El dispositivo prestará especial atención al ruido, con las franjas horarias sin sonido en las atracciones, el control de los niveles de música y la supervisión del hilo musical del recinto ferial. El objetivo es mantener la actividad propia de estos días sin perder de vista la convivencia en las zonas próximas a los principales espacios festivos.

Dos agentes de la Policía Local durante un dispositivo de vigilancia en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

El operativo se completará con la presencia del Punto Violeta en la plaza de España, el Paseo de Roma y el recinto ferial, como espacio de referencia para la prevención, la información y la atención. Mérida afronta así sus jornadas de mayor afluencia con más de 600 servicios entre Policía Local y Nacional, agentes uniformados y de paisano y controles preventivos en carretera, con especial atención a la protección de los menores y a la prevención de conductas de riesgo.