Abren las reservas para descubrir de noche algunos de los monumentos imprescindibles de Mérida

Las plazas para descubrir algunos de los rincones más emblemáticos y también menos conocidos del patrimonio de Mérida salen este jueves 3 de septiembre. La ciudad abre hoy las inscripciones para participar en las visitas guiadas y actividades de Las Noches del Patrimonio, que regresarán los próximos viernes 11 y sábado 12 de septiembre con recorridos por la Casa del Mitreo, la cripta de la Basílica de Santa Eulalia, el Acueducto de los Milagros y el Castellum Aquae, el Teatro María Luisa o buena parte del conjunto monumental emeritense.

Las reservas no comenzarán todas a la misma hora. Un primer bloque de actividades abrirá sus formularios a las 11.00 horas de este jueves, mientras que las inscripciones para otras visitas se activarán a partir de las 12.00 horas. Las plazas son limitadas en buena parte de las propuestas, con grupos que en algunos casos estarán restringidos a apenas 15 o 20 personas.

La cita alcanza este año su novena edición y se celebrará simultáneamente en las 15 ciudades españolas declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco que forman parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. En Mérida, la programación se extenderá durante dos jornadas, los días 11 y 12 de septiembre, y combinará historia, literatura, danza, música y recreación histórica.

El escenario de la cita constituye uno de los principales conjuntos arqueológicos de España. El Conjunto Arqueológico de Mérida forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1993 y reúne 22 elementos protegidos, desde edificios de espectáculos como el Teatro y el Anfiteatro hasta templos, puentes, infraestructuras hidráulicas, viviendas y espacios funerarios vinculados a la antigua Augusta Emerita, fundada en el año 25 antes de Cristo y convertida en capital de Lusitania.

Un grupo de visitantes durante una de las visitas guiadas celebradas en una edición anterior de Las Noches del Patrimonio en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Las primeras plazas salen a las 11.00 horas

A las 11.00 horas de este jueves se abrirán las reservas para cuatro de las propuestas. Una de ellas será el Paseo literario por Mérida, diseñado y guiado por la historiadora Magdalena Ortiz Macías. La actividad se celebrará el viernes 11 a las 21.00 horas, tendrá una duración aproximada de 90 minutos y dispondrá únicamente de 20 plazas.

A la misma hora se podrá reservar la visita al Acueducto de los Milagros y el Castellum Aquae, prevista para el sábado 12 a las 10.00 horas. Durante aproximadamente una hora, los Eméritos del Patrimonio explicarán cómo funcionaba el sistema de abastecimiento de agua de Augusta Emerita y las características constructivas de estas infraestructuras. El aforo estará limitado a 15 personas.

También a las 11.00 horas se abrirá el formulario para conocer el Teatro María Luisa de la mano del arquitecto responsable de su rehabilitación, Carlos Robustillo Yagüe. La visita tendrá lugar el sábado 12 a las 19.00 horas, durará alrededor de una hora y contará con 20 plazas.

La cuarta propuesta será "Mérida legendaria, patrimonio oculto", una ruta de Israel J. Espino por mitos, leyendas y espacios menos conocidos del centro de la ciudad. Se celebrará el sábado a las 20.30 horas, tendrá una duración aproximada de 80 minutos y permitirá participar a 30 personas.

El conjunto monumental y la Casa del Mitreo desde las 12.00

Una hora después, a las 12.00 horas, comenzará el segundo bloque de inscripciones. Entre las propuestas figura una de las visitas más completas, el recorrido por el Conjunto Monumental de Mérida, con 45 plazas por pase.

Habrá una salida el viernes 11 a las 18.30 horas y otras dos el sábado 12, a las 11.30 y a las 18.30 horas. El itinerario tendrá una duración aproximada de dos horas y permitirá entrar en el Teatro y el Anfiteatro romanos, además de continuar por los exteriores del Pórtico del Foro, el Templo de Diana, el Conventual de la Orden de Santiago, la Alcazaba y el Puente Romano.

También a las 12.00 horas se abrirán las reservas para visitar la Casa del Mitreo, una de las viviendas romanas mejor conocidas de la ciudad y especialmente reconocible por su Mosaico Cosmológico.

Habrá cuatro pases durante la noche del viernes 11 de septiembre, a las 21.00, 21.45, 22.30 y 23.15 horas. Cada visita tendrá una duración aproximada de 45 minutos y estará limitada a grupos de 15 personas.

A mediodía se activará igualmente el formulario para descubrir la cripta de la Basílica de Santa Eulalia, un espacio que permite recorrer distintas etapas de la historia emeritense y acercarse a los orígenes del cristianismo en la ciudad.

Los técnicos del Consorcio de la Ciudad Monumental dirigirán seis pases el sábado 12, a las 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 y 23.30 horas. Cada recorrido tendrá una duración aproximada de media hora y un máximo de 15 participantes.

Espacio arqueológico subterráneo de la Basílica de Santa Eulalia, incluido entre las visitas programadas para esta edición. / Ayuntamiento de Mérida

Cómo apuntarse

Todas las reservas deberán realizarse de forma online a través de la página habilitada por el Ayuntamiento de Mérida para Las Noches del Patrimonio. Los formularios de cada actividad se irán activando este jueves en los horarios establecidos, primero a las 11.00 horas y posteriormente a las 12.00 horas.

El reducido número de plazas en varias de las propuestas hará especialmente importante estar pendiente de la apertura de las inscripciones. Algunas de las visitas cuentan únicamente con 15 participantes por turno, mientras que otras permiten grupos de 20, 30 o 45 personas.

Actividades sin inscripción

No todas las propuestas obligarán a reservar previamente. Las visitas a la ciudad a bordo del Tren Turístico serán de acceso libre hasta completar aforo y tendrán una duración aproximada de 45 minutos.

Habrá una salida el viernes 11 a las 21.00 horas y otras dos el sábado 12, a las 12.00 y a las 21.00 horas. El itinerario permitirá contemplar algunos de los espacios más representativos de Mérida, entre ellos el Teatro Romano, el Anfiteatro, el Templo de Diana y el Puente Romano.

Tampoco necesitarán inscripción las visitas a "Luxuria", la exposición del Museo Abierto de Mérida dedicada a los placeres, hábitos y costumbres de la sociedad romana. Se han programado pases el viernes 11 a las 19.00 horas, el sábado 12 a las 12.00 y 19.00 horas y el domingo 13 en esos mismos horarios, siempre con entrada libre hasta completar aforo.

Patrimonio abierto hasta la madrugada

Las Noches del Patrimonio permitirán asimismo disfrutar de varios espacios en horarios poco habituales. El Museo Nacional de Arte Romano permanecerá abierto hasta las 00.00 horas, mientras que el Centro Cultural Alcazaba prolongará su apertura hasta la 1.00 de la madrugada.

La Alcazaba Árabe también contará con un horario especial, entre las 21.00 y la 1.00 horas, con acceso libre. A ello se sumará la posibilidad de recorrer o contemplar otros enclaves integrados en la propia trama urbana, como el Templo de Diana, el Arco de Trajano, el Pórtico del Foro, el Acueducto de los Milagros o el Puente Romano.

La programación se completará durante las dos jornadas con danza, música, talleres, folklore y recreaciones históricas en distintos puntos de Mérida. El viernes, el Templo de Diana acogerá a las 20.00 horas el espectáculo "Fatum", de Mérida Flamenca, y a las 22.30 horas el concierto de The Lucky Duckies.

El sábado, uno de los momentos centrales llegará a las 21.00 horas en el Templo de Diana, donde María del Mar Suárez, "La Chachi", participará en el IX Festival Escena Patrimonio con una propuesta que combina danza contemporánea y flamenco.