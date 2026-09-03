Charanga, mariachi y batucada para no parar de cantar y bailar este fin de semana en Mérida

La Feria de Mérida 2026 también quiere hacerse sentir lejos de las casetas, las atracciones y el recinto ferial. Este viernes 4 y sábado 5 de septiembre, la música se echará a la calle para llenar de ritmo distintos puntos del centro y conseguir que emeritenses y visitantes puedan cantar, bailar y seguir disfrutando de la Feria mientras pasean por la ciudad. Habrá para todos los gustos: una charanga recorrerá las calles el viernes por la tarde, un mariachi femenino sonará el sábado al pie del Arco de Trajano y, unas horas después, una batucada tomará el relevo con sus ritmos de percusión por diferentes zonas del centro.

Las tres propuestas son gratuitas y forman parte de la programación de la Feria de Mérida, que este año vuelve a buscar que el ambiente festivo no se quede únicamente dentro del recinto ferial, sino que llegue también a las calles, las plazas y las terrazas del corazón de la ciudad. De esta manera, quienes se encuentren en el centro durante el viernes y el sábado podrán encontrarse con la música mientras pasean, realizan sus compras, toman algo o simplemente disfrutan del ambiente de unos días en los que la fiesta se extiende por diferentes rincones de Mérida.

Dos horas de charanga para empezar

La música comenzará a sonar este viernes 4 de septiembre. La encargada de abrir este particular fin de semana musical será la charanga Traemos Rumbita, que recorrerá distintos puntos del centro de Mérida entre las 19.00 y las 21.00 horas. Durante dos horas, el grupo irá desplazándose por las calles para llevar su repertorio directamente hasta el público, de modo que no habrá un único escenario ni será necesario acudir a un punto concreto para seguir la actuación.

La idea es que sean los propios viandantes quienes se encuentren con la fiesta mientras pasean, realizan sus compras o disfrutan de la tarde en alguno de los establecimientos del centro. La charanga servirá así como primera parada de una programación que continuará al día siguiente con dos propuestas muy diferentes y que busca mantener vivo el ambiente de Feria también lejos del recinto.

Los músicos de una charanga actúan entre los asistentes en pleno centro de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Mariachi en pleno Arco de Trajano

El sábado cambiará por completo el registro musical. A las 13.30 horas, uno de los espacios patrimoniales más reconocibles de Mérida servirá de escenario para una actuación poco habitual. El Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán actuará en el Arco de Trajano, llevando los sonidos tradicionales mexicanos hasta pleno corazón monumental de la ciudad y ofreciendo una de las citas más singulares de toda esta programación callejera.

La actuación llegará además en plena hora del aperitivo, uno de los momentos en los que más ambiente concentra el centro durante el fin de semana. Música mexicana, terrazas y patrimonio se mezclarán así en una imagen poco habitual y en una propuesta pensada para que la Feria se viva también durante el mediodía, en uno de los enclaves más reconocibles de la ciudad y fuera del circuito habitual del recinto ferial.

La batucada toma el relevo

La fiesta no terminará con el mariachi. Apenas tres horas después, a las 16.30 horas, llegará el turno de la Batukada Mudarte, que recorrerá las calles del centro de Mérida. Sus instrumentos de percusión y sus ritmos volverán a llenar de energía las calles, en una actuación pensada para buscar la participación del público y prolongar el ambiente festivo durante la tarde del sábado.

Será la tercera propuesta musical en apenas 24 horas y cerrará una programación que pasa de la charanga al mariachi y del mariachi a la batucada, con estilos muy diferentes pero un mismo objetivo: llevar la Feria también al centro de Mérida. La iniciativa permitirá que la celebración acompañe durante estos dos días a quienes se muevan por las zonas más concurridas de la ciudad y que la música siga presente antes de que, con la llegada de la noche, buena parte de la actividad vuelva a concentrarse en el recinto ferial.

Ambiente festivo en el centro de Mérida durante una de las jornadas de Feria. / Ayuntamiento de Mérida

Horarios de todas las actuaciones

El programa comenzará este viernes 4 de septiembre, cuando la charanga Traemos Rumbita recorrerá diferentes puntos del centro entre las 19.00 y las 21.00 horas. El sábado 5 de septiembre, el Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán actuará a las 13.30 horas en el Arco de Trajano y, ese mismo día, a partir de las 16.30 horas, la Batukada Mudarte recorrerá las calles del centro de la ciudad.

Tres actuaciones gratuitas para que este fin de semana la Feria de Mérida no solo se viva en el ferial, sino que también se cante y se baile en plena calle, con música durante dos jornadas y propuestas destinadas a acercar el ambiente festivo a emeritenses y visitantes en algunos de los puntos con más vida del centro.