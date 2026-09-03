Osuna despeja las dudas y buscará un cuarto mandato como alcalde de Mérida

El PSOE de Extremadura ha arrancado este 3 de septiembre de 2026 su curso político en Mérida con un almuerzo y un acto coincidiendo con las ferias de la capital extremeña. La cita, celebrada en el restaurante El Yate, ha reunido a afiliados socialistas llegados desde distintos puntos de la región y ha contado con la presencia del secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, y de Carmen Calvo, actual presidenta del Consejo de Estado, exvicepresidenta primera del Gobierno de España y exministra de Cultura. Pero el encuentro ha dejado además una noticia de especial importancia para la política local: el PSOE ha confirmado que Antonio Rodríguez Osuna será nuevamente su candidato a la Alcaldía de Mérida en las elecciones municipales de 2027.

La decisión despeja una incógnita que llevaba meses circulando en la ciudad. Osuna quiere continuar en Mérida y optará a un cuarto mandato consecutivo. En ambientes políticos y en la propia calle se había especulado con la posibilidad de que pudiera dar el salto a la política regional o asumir alguna responsabilidad dentro de la estructura nacional del PSOE en Madrid, aunque nunca existió ningún anuncio oficial que apuntara en esa dirección. La confirmación realizada ahora por el partido aparta, al menos por el momento, esas hipótesis y vuelve a situar su horizonte político en el ayuntamiento emeritense que gobierna desde junio de 2015.

Tres elecciones, tres victorias

Las municipales de 2027 serán la cuarta cita consecutiva de Osuna con las urnas como candidato socialista a la Alcaldía de Mérida. En 2015 logró 11 concejales, 12.560 votos y el 42,13% de los sufragios, imponiéndose al PP de Pedro Acedo y alcanzando la Alcaldía. En 2019 dio un salto considerable y consiguió su primera mayoría absoluta con 14 ediles, 13.703 votos y el 48,87%. Cuatro años después volvió a obtener 14 concejales, esta vez con 14.208 votos y el 48,54%. Su balance electoral hasta ahora es, por tanto, contundente: tres victorias consecutivas y dos mayorías absolutas, una trayectoria que explica la apuesta del partido por mantenerlo como referente municipal.

La carrera de Antonio Rodríguez Osuna, nacido en Mérida en 1975, comenzó mucho antes de alcanzar el despacho de Alcaldía. Diplomado en Educación Física por la Universidad de Extremadura, cuenta también con un MBA Executive y formación en liderazgo público, y antes de dedicarse plenamente a la política desarrolló actividad empresarial vinculada a la hostelería. Fue concejal del Ayuntamiento de Mérida entre 1999 y 2004, posteriormente ejerció como asesor del vicepresidente de la Junta y jefe de gabinete de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente y, entre 2011 y 2015, fue diputado en la Asamblea de Extremadura. De la política autonómica regresó a la municipal para encabezar la candidatura con la que acabaría conquistando la Alcaldía.

Aquel 2015 marcó un punto de inflexión. Osuna se enfrentó entonces a Pedro Acedo, el dirigente que había protagonizado buena parte de la vida política emeritense desde mediados de los años noventa, y logró hacerse con el bastón de mando. Desde entonces no ha abandonado la Alcaldía. Gobernó su primer mandato sin mayoría absoluta y desde 2019 lo hace apoyado en 14 concejales socialistas, una posición que volvió a revalidar en las urnas en 2023. La candidatura ahora confirmada garantiza que aquella etapa iniciada hace más de once años tendrá una nueva prueba electoral.

Osuna posa junto a la bandera de España en una imagen institucional. / Ayuntamiento de Mérida

El reto de los 16 años

La duración de esa etapa añade además un ingrediente histórico a las municipales de 2027. Pedro Acedo gobernó Mérida durante 16 años en total, aunque repartidos en dos periodos: doce consecutivos entre 1995 y 2007 y otros cuatro entre 2011 y 2015. Antes, el socialista Antonio Vélez había permanecido también doce años seguidos al frente del Ayuntamiento, entre 1983 y 1995. Osuna llegará a las próximas elecciones con doce años ininterrumpidos como alcalde y, si vuelve a ganar y completa la legislatura hasta 2031, alcanzará los 16 años consecutivos, igualando el tiempo total acumulado por Acedo pero superándolo en permanencia continuada.

Ese escenario convertiría a Osuna en el alcalde con la etapa ininterrumpida más larga de la Mérida democrática. El actual regidor tendría la posibilidad de enlazar cuatro legislaturas completas sin abandonar el cargo y prolongar hasta 2031 una etapa que comenzó el 13 de junio de 2015. Para entonces habría afrontado cuatro elecciones municipales como cabeza de lista y, si volviera a imponerse, habría encadenado también cuatro victorias consecutivas, consolidando un ciclo político de dieciséis años.

El anuncio realizado por el PSOE en este arranque de curso despeja así con bastante antelación una de las principales incógnitas de las municipales de 2027. Osuna seguirá apostando por Mérida, la ciudad en la que inició su trayectoria institucional hace más de dos décadas y donde ha desarrollado buena parte de su carrera política. Después de tres triunfos electorales y más de once años en la Alcaldía, afrontará una cuarta cita con las urnas que decidirá no solo quién gobierna la capital extremeña durante el siguiente mandato, sino también si consigue prolongar hasta 2031 una de las etapas políticas más largas de la historia reciente del Ayuntamiento.