Más allá del patrimonio
La agenda cultural empuja a Mérida a uno de sus mejores agostos con 25.244 visitantes
Los hoteles consultados alcanzaron una ocupación media del 89,42% y el turismo internacional avanzó un 18,60% respecto al año pasado
Agosto volvió a demostrar el tirón turístico de la capital extremeña, que atendió a 25.244 visitantes en sus Oficinas de Turismo, frente a los 21.233 registrados en el mismo mes de 2025. La diferencia supone 4.011 personas más y un crecimiento del 18,89% en un año, en un verano marcado por una intensa programación cultural y de ocio que volvió a acompañar al principal reclamo de la ciudad, su patrimonio histórico y arqueológico.
El aumento se produjo tanto entre los visitantes nacionales como entre los internacionales. De las personas atendidas, 20.125 procedían de distintos puntos de España, un 18,96% más que hace un año, mientras que otras 5.119 llegaron desde el extranjero, con una subida del 18,60%. Madrid, Andalucía y Cataluña fueron las principales procedencias nacionales, mientras que Portugal, México y Francia encabezaron los mercados internacionales.
La recta final de la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida coincidió con buena parte de este movimiento turístico. Las consultas realizadas en las oficinas municipales estuvieron relacionadas no solo con los monumentos, sino también con la programación cultural, la gastronomía, la restauración y los distintos eventos celebrados durante el mes, una combinación que refuerza la capacidad de la ciudad para generar motivos de visita más allá del patrimonio.
25.244 visitantes y casi un 90% de ocupación hotelera
El movimiento también se reflejó en los alojamientos. Los cinco establecimientos que facilitaron datos al Ayuntamiento alcanzaron una ocupación media del 89,42% durante agosto. El Parador llegó al 94,33%, el Hotel Aldama al 92,4% y el Hotel Akla al 91,94%. Por su parte, el Mérida Palace registró un 88,09% y MPD Apartamentos un 80,32%.
La evolución de los últimos ejercicios permite apreciar con claridad la recuperación. Las Oficinas de Turismo atendieron a 18.802 visitantes en agosto de 2024, cifra que aumentó hasta 21.233 en 2025 y que este año se sitúa en 25.244. En apenas dos años, Mérida ha sumado así más de 6.400 visitantes en agosto, aunque el dato continúa por debajo de los 41.868 contabilizados en 2019, antes de la pandemia.
El ayuntamiento considera que estos resultados refuerzan su estrategia de combinar patrimonio, cultura, festivales, gastronomía y ocio como motores de atracción durante todo el año. La intención pasa ahora por conseguir que quienes llegan a Mérida prolonguen su estancia y que ese crecimiento se traduzca en más actividad para hoteles, restaurantes, comercios y servicios turísticos, consolidando el turismo como uno de los principales motores de la economía local.
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