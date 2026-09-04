Antoñito Molina repite esta noche en Mérida después de llenar el Teatro Romano en junio

A Antoñito Molina parece que una noche en Mérida no le bastaba este verano. Apenas dos meses y medio después de pisar por primera vez en solitario el Teatro Romano, el cantante gaditano regresará esta noche, 4 de septiembre, a las 22.15 horas al monumento emeritense. Será su segunda actuación en la ciudad en lo que va de año y tendrá además un significado especial, ya que será la encargada de poner el broche final a la undécima edición del Stone & Music Festival.

La vuelta llega después de la respuesta que encontró el pasado 20 de junio, cuando afrontó su debut en solitario sobre este escenario con todas las entradas agotadas. Aquella noche reforzó una relación con Mérida que viene de lejos. En 2023 ya había participado como invitado en el concierto de Pastora Soler y en 2024 fue pregonero del Carnaval Romano. Ahora regresará como protagonista absoluto por segunda vez en apenas unas semanas.

Video: Alberto Manzano | Imagen: Stone&Music Festival

Dos conciertos en el Teatro Romano en menos de tres meses

La cita volverá a formar parte de "Mis últimos Me Prometo", una gira planteada con un número limitado de conciertos y con la que Molina está recorriendo algunos de los escenarios más especiales del país. El público podrá reencontrarse con canciones que han acompañado su crecimiento en solitario y con un repertorio en el que figuran temas como "Me prometo", "Yo soy para ti" o "El club de los soñadores".

Pero habrá una canción especialmente ligada a esta noche. El cantante volverá a interpretar "Mérida", la copla que compuso como homenaje a la ciudad y que estrenó precisamente sobre las tablas del Teatro Romano durante su concierto del pasado 20 de junio. La pieza convirtió aquel primer directo del verano en algo más que una parada de gira y esta noche volverá a sonar ante el público extremeño.

Con esta segunda actuación, Antoñito Molina cerrará un Stone & Music que comenzó en junio y que ha llevado al Teatro Romano nombres como Sergio Dalma, José Mercé, Malú, Siloé, Pablo Alborán, Ana Torroja o Alan Parsons. El gaditano tendrá la última palabra musical del certamen y lo hará en una ciudad a la que este año ha decidido volver casi sin tiempo para echarla de menos.