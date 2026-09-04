Mérida canta a coro los grandes éxitos de Camela en un Acueducto de los Milagros abarrotado

Había ganas de Camela en Mérida. Muchas. Tantas que varias horas antes de que Dioni Martín y Ángeles Muñoz pisaran el escenario ya había seguidores esperando junto al Acueducto de los Milagros para asegurarse un sitio. Algunos habían llegado a las siete o las ocho de la tarde y otros se habían desplazado desde distintos puntos de Extremadura para una cita que terminó completando el aforo máximo de 8.000 personas. Cuando ya no fue posible entrar, la música siguió encontrando público fuera y numerosas personas siguieron el concierto desde el Puente Romano y otros puntos de los alrededores. A las diez de la noche, con el monumento romano iluminado como telón de fondo, comenzó una hora y media de auténtica comunión entre Camela y seguidores de ayer y de hoy.

Más de treinta años de canciones dieron para muy pocos descansos. Dioni y Ángeles fueron recorriendo los grandes éxitos de una trayectoria que ha convertido al dúo en parte de la memoria sentimental de seguidores de ayer y de hoy, acompañados esta vez por una banda completa con batería, guitarra y bajo. Poco importaba que muchas de aquellas canciones tengan décadas. El público conocía las letras, las cantó de principio a fin, saltó y respondió a cada llamada desde el escenario. Por momentos, eran miles de personas cantando al mismo tiempo bajo los arcos del Acueducto, en una de esas imágenes que explican mejor que cualquier cifra por qué Camela continúa congregando multitudes más de treinta años después de su debut.

Fotogalería | El concierto de Camela en Mérida, en imágenes /

La noche tenía además algo de reencuentro largamente esperado. Dioni recordó sobre el escenario los problemas de salud que le obligaron a parar y a suspender numerosos conciertos durante meses, un episodio que hizo todavía más especial su regreso ante el público extremeño. El cantante permaneció durante meses alejado de los escenarios después de sufrir un problema de salud que le impedía cantar. Anoche, aquello parecía definitivamente atrás. Sobre el escenario hubo energía, complicidad y una respuesta ensordecedora de un público que llevaba mucho tiempo esperando este concierto.

"Cuando zarpa el amor"

Hubo también espacio para bajar las revoluciones. Ángeles se quedó con la guitarra y la voz en uno de los momentos más íntimos del concierto, antes de que la banda recuperara toda su fuerza para afrontar el tramo definitivo. Pero Camela tenía reservada para el final la canción que prácticamente nadie quería marcharse sin escuchar. "Cuando zarpa el amor" sonó como despedida y terminó convertida en una enorme fiesta colectiva. Dioni y Ángeles aparecieron con sus característicos sombreros de estilo cowboy y algunos acabaron entre el público. El tema tuvo incluso doble protagonismo, primero en un formato más desnudo y después con toda la banda.

Y entonces quedó la fotografía de la noche. El Acueducto de los Milagros lleno, miles de personas cantando y muchas más apurando el concierto desde fuera del recinto. Durante una hora y media, Camela consiguió algo que lleva haciendo desde hace tres décadas, que canciones escuchadas cientos de veces vuelvan a sentirse como si fueran nuevas cuando suenan entre miles de personas. Mérida puso esta vez un escenario difícilmente igualable y el público hizo el resto. Camela llegó, llenó y convirtió una de las noches grandes de la Feria en un gigantesco karaoke sentimental bajo dos mil años de historia.