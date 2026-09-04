Un motorista de 56 años sufre una fractura de pelvis al caer en plena avenida de Extremadura de Mérida

Un motorista de 56 años ha resultado herido este viernes en Mérida después de sufrir una caída mientras circulaba por la avenida de Extremadura, a la altura del parque López de Ayala.

El accidente se ha producido sobre las 13.15 horas de este viernes, 4 de septiembre, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Como consecuencia de la caída, el motorista ha sufrido una fractura de pelvis y su estado ha sido calificado como "menos grave" por los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar.

Trasladado en ambulancia

El herido ha sido atendido inicialmente en la zona y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital de Mérida, donde ha quedado bajo atención sanitaria.

En el operativo han participado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local de Mérida, movilizados por el 112 después de recibir el aviso del accidente.