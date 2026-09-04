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Rumbo a Europa

Rosa y azul desde Mérida para impulsar a Cáceres hacia la Capital Europea de la Cultura 2031

El ayuntamiento se suma este viernes al Día de la Capitalidad Cultural con la iluminación de la casa consistorial, el puente y la muralla y tres pancartas de apoyo a la candidatura cacereña

Detalle de una de las pancartas instaladas en el consistorio emeritense para respaldar la candidatura de Cáceres 2031.

Detalle de una de las pancartas instaladas en el consistorio emeritense para respaldar la candidatura de Cáceres 2031. / Alberto Manzano

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Mérida mostrará este viernes 4 de septiembre su respaldo a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 con una imagen poco habitual en algunos de sus espacios más reconocibles. El Ayuntamiento emeritense se suma al Día de la Capitalidad Cultural promovido desde Cáceres y, durante la jornada, la fachada de la casa consistorial se iluminará en rosa y azul, mientras que el puente y la muralla lucirán uno de estos dos colores cada uno. La iniciativa pretende hacer visible desde la capital extremeña el apoyo a un proyecto que aspira a trascender los límites de la propia ciudad cacereña.

El gesto no se limitará a la iluminación. Tres pancartas de apoyo a Cáceres 2031 se colocarán en los balcones del Ayuntamiento de Mérida, reforzando así la adhesión institucional a la candidatura. La capital extremeña responde de esta forma a la invitación realizada por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, a los municipios de toda Extremadura para que este viernes conviertan edificios, monumentos y espacios representativos en escaparates del respaldo regional al proyecto cultural.

Las pancartas de apoyo a Cáceres 2031 ya lucen en los balcones del Ayuntamiento de Mérida.

Las pancartas de apoyo a Cáceres 2031 ya lucen en los balcones del Ayuntamiento de Mérida. / Alberto Manzano

Un respaldo que va más allá de la capital cacereña

La celebración del Día de la Capitalidad Cultural busca precisamente extender Cáceres 2031 al conjunto de Extremadura. La petición remitida a los alcaldes y alcaldesas de la comunidad planteaba iluminar enclaves significativos y colocar elementos visuales que permitan mostrar que la candidatura no se concibe únicamente como un proyecto de ciudad. Mérida se incorpora ahora a esa red de apoyos con algunos de sus espacios urbanos como protagonistas y con la intención de remarcar que lograr la capitalidad tendría repercusión cultural, turística y de proyección exterior para toda la región.

Fachada del Ayuntamiento de Mérida con los distintivos de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031.

Fachada del Ayuntamiento de Mérida con los distintivos de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031. / Alberto Manzano

El apoyo llega además en un momento especialmente relevante para la candidatura cacereña, que encara una fase decisiva después de haber conseguido situarse entre las finalistas para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Desde Cáceres se ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de reforzar el carácter regional del proyecto, buscando adhesiones institucionales y sociales que demuestren que la aspiración cuenta con respaldo más allá de la propia ciudad.

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Así, durante este viernes, Mérida prestará parte de su paisaje urbano a Cáceres 2031. Rosa y azul iluminarán distintos espacios de la capital extremeña y las pancartas en el Ayuntamiento harán visible un mensaje común: el intento de que Extremadura vuelva a situarse en el escaparate cultural europeo con Cáceres como candidata a ostentar la capitalidad en 2031.

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