Un incendio puso anoche en peligro los coches aparcados en la Feria de Mérida

La Feria de Mérida vivió ayer por la noche momentos de tensión después de que se declarara un incendio en la zona de la loma situada junto a los aparcamientos del recinto ferial. Las llamas se encontraban muy próximas a los vehículos estacionados y fueron varios vecinos quienes se percataron rápidamente de la situación, lo que permitió actuar a tiempo antes de que el fuego pudiera extenderse hacia la zona en la que se encontraban los coches.

Servicios de emergencia

Las personas que estaban en las inmediaciones avisaron de inmediato a los servicios de emergencia al comprobar la presencia de las llamas. La rapidez con la que se detectó el incendio resultó clave para evitar que adquiriera mayores dimensiones y que los vehículos estacionados junto al recinto ferial acabaran siendo pasto de las llamas.

Un camión de bomberos durante una intervención anterior en la Feria de Mérida. / El Periódico Extremadura

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, que comenzaron enseguida las labores para controlar y extinguir el fuego. La intervención permitió frenar su avance antes de que alcanzara los aparcamientos y el episodio quedó finalmente controlado, sin que las llamas llegaran a afectar a los coches situados en las inmediaciones de la Feria de Mérida.