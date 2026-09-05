Mérida no afloja y se echa a la calle este sábado con fiesta y música desde el mediodía hasta la noche

La Feria de Mérida ha consumido ya algunas de sus citas más esperadas, pero a la ciudad todavía le sobra gasolina para seguir de fiesta. Después del paso de Canela, DePol, Morante de la Puebla o Antoñito Molina, el programa cambia este sábado los grandes focos por la calle y el tardeo, pero ni el ritmo ni las ganas bajan un punto. Y hay un buen termómetro para comprobarlo. Este viernes, desde el mediodía, el centro volvió a llenarse de gente, terrazas y grupos de amigos que alargaron la sobremesa hasta convertirla casi sin darse cuenta en noche. Este sábado la receta se repite con todavía más música y con el Arco de Trajano, la Plaza de España, el Paseo de Roma y la Caseta Municipal repartiendo fiesta durante prácticamente toda la jornada.

La Feria se vive en la calle con un centro de Mérida abarrotado de ambiente. / Ayuntamiento de Mérida

La primera llamada será a las 13.30 horas en el Arco de Trajano, donde el Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán pondrá música a la hora del aperitivo. Solo una hora después, a las 14.30, la actividad saltará hasta la Caseta Municipal con el Grupo Musical Almoraima, cuya actuación vendrá acompañada de una degustación gratuita de tortilla de patatas. Será un arranque sin prisas pero sin pausas, de esos que invitan a salir a mediodía con la intención de tomar algo y acabar descubriendo varias horas después que la Feria ha hecho el resto.

El tardeo se apodera del centro

A las 16.30 horas, la Batukada Mudarte llevará el ritmo hasta la Plaza de España y sus alrededores, preparando el terreno para una tarde con claro protagonismo emeritense. Desde las 17.30 horas pasarán por el escenario Acho a Cacho, En Guardia, Anhbel y OHARA Divas del Pop español, en una sucesión de actuaciones que convertirá el corazón de la ciudad en uno de los grandes puntos de encuentro del sábado. La apuesta enlaza directamente con lo vivido este viernes, cuando el centro comenzó a animarse desde el mediodía y terminó completamente metido en la fiesta durante la tarde y la noche.

La Feria se vive en la calle con un centro de Mérida abarrotado de ambiente. / Ayuntamiento de Mérida

Ese ambiente es precisamente uno de los grandes reclamos de esta recta de la Feria. Los conciertos multitudinarios han ido dejando paso a una celebración más pegada a la calle, las terrazas y los encuentros entre amigos. El objetivo este sábado parece sencillo, que la música no deje caer el pulso entre una hora y la siguiente. Quien empiece con el mariachi podrá enganchar con la Caseta Municipal, pasar después por la batucada y quedarse en la Plaza de España para disfrutar de varias horas consecutivas de actuaciones.

La noche todavía guarda cuerda

Y cuando parezca que el tardeo llega a su fin, aún quedará mucha Feria. DJ Ayala estará en el Paseo de Roma de 19.00 a 23.00 horas, cuatro horas de música que servirán como puente directo hacia la noche. A las 22.30 horas, la Caseta Municipal recogerá el último relevo con la Orquesta Nueva Onda Show, encargada de mantener el ambiente cuando el sábado ya haya entrado de lleno en su tramo nocturno.

La Feria se vive en la calle con un centro de Mérida abarrotado de ambiente. / Ayuntamiento de Mérida

La capital extremeña afronta así otro día para echarse a la calle y dejar el reloj en segundo plano. Los grandes nombres ya han dejado algunas de las imágenes de esta Feria, pero este sábado el protagonismo pasa a una ciudad que sigue queriendo alargarla. Mariachi al mediodía, tortilla y música en la sobremesa, batucada, grupos locales, DJ y orquesta para cerrar. La Feria no afloja, Mérida tampoco y este sábado la fiesta empieza cuando todavía aprieta el sol y promete durar hasta bien entrada la noche.