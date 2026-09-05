Hartos de limpiar lo que ensucian 3.000 palomas en Mérida: "Hay momentos en los que es asqueroso"

"He tenido que estar bajando una hora antes todos los días para limpiar la fachada y el suelo con una manguera". Antes de levantar la persiana de su negocio, Francisco Quintanilla tenía durante meses otra tarea pendiente. Es propietario de la Administración de Loterías Número 7, 'Quintanilla', de Mérida, y la acumulación de excrementos de paloma en la entrada y la fachada le obligaba a comenzar la jornada mucho antes de atender al primer cliente. Su caso no es excepcional. Vecinos, comerciantes y colegios de la capital extremeña llevan tiempo conviviendo con una población estimada de unas 3.000 palomas, una presencia que deja balcones cubiertos con redes, fachadas protegidas con mallas, canalones atascados y patios escolares donde la limpieza se convierte en una preocupación recurrente.

"Llevamos así año y medio como mínimo", explica Quintanilla. El problema, sin embargo, viene de más atrás. En 2022, el Ayuntamiento de Mérida puso en marcha un programa específico para el control sanitario y poblacional de la paloma urbana, después de años de demandas por las molestias derivadas de su elevada presencia. Desde entonces se han sucedido diferentes actuaciones para reducir el número de ejemplares, aunque quienes viven o trabajan en algunos de los puntos más afectados aseguran que la batalla está lejos de terminar. En determinados edificios basta mirar hacia arriba para encontrar aves instaladas en cornisas, huecos de fachadas, tejados o ventanas, lugares que utilizan como refugio y zona de nidificación.

La suciedad provocada por las palomas castiga fachadas, balcones y negocios de Mérida. / Javier Cintas

La dimensión del problema llevó el pasado febrero a instalar 15 jaulas, con un presupuesto de 18.000 euros, que permitieron capturar un total de 191 palomas en el casco urbano, según los datos facilitados por Fondenex. La actuación crecerá ahora de forma considerable. Está prevista la colocación de otras 50 jaulas, dentro de un contrato con un importe próximo a los 174.000 euros, para tratar de reducir la población y actuar especialmente en los lugares donde la concentración de ejemplares provoca mayores molestias.

Balcones convertidos en barreras

Hasta que esas medidas surtan efecto, muchos afectados se las han ingeniado por su cuenta. "Hemos tenido que poner unas mallas antiaves para que las palomas no se posen en la fachada, pero aun así lo siguen haciendo", señala Quintanilla. En su inmueble, además de la limpieza constante, la comunidad ha tenido que asumir actuaciones de mantenimiento. "Se ha tenido que pintar todo el bloque y hacer mejoras", asegura. Los excrementos alcanzan el suelo, las paredes y los elementos exteriores del negocio. "La lona ha cambiado del azul al blanco", explica para ilustrar el deterioro. "La comunidad se ha estado quejando bastante de las aves que viven aquí".

La suciedad provocada por las palomas castiga fachadas, balcones y negocios de Mérida. / Javier Cintas

En las viviendas, la situación no es muy distinta. Carolina López, vecina de la avenida Juan Carlos I, relata cómo algunos residentes han terminado convirtiendo sus balcones prácticamente en pequeñas fortificaciones. "Mis vecinos han tenido que recurrir a poner redes, luces, ventiladores y tiras reflectantes para que las palomas no entren en sus domicilios", cuenta. Son sistemas que se acumulan en ventanas y terrazas con un mismo objetivo: impedir que las aves encuentren un lugar donde asentarse. "La verdad es que son horrorosas", añade. La limpieza frecuente de los balcones y el cuidado para que no aniden en determinados huecos se han incorporado así a la rutina de algunas comunidades.

El propio Ayuntamiento contempla que las nuevas jaulas se instalen tanto en edificios municipales como en inmuebles privados cuando se considere imprescindible actuar para controlar la sobrepoblación. Quintanilla ya ha puesto su caso en conocimiento del consistorio. "Me han pedido que les mande fotos antes de limpiar", cuenta. Además de las capturas, el servicio contempla tareas de detección, identificación, limpieza y retirada de nidificaciones en edificios públicos y en aquellos monumentos donde sea necesaria una intervención.

La suciedad provocada por las palomas castiga fachadas, balcones y negocios de Mérida. / Javier Cintas

Excrementos en zonas utilizadas por niños

La situación resulta especialmente delicada cuando las palomas convierten un colegio en uno de sus lugares habituales. Nuria Montero, directora del colegio Nuestra Señora de la Antigua de Mérida, conoce bien el problema. "Duermen en los poyetes de las ventanas, en los tejados y en las cornisas. Saben que por la noche no hay gente en el cole", explica. La presencia de las aves deja excrementos en zonas utilizadas diariamente por los alumnos y obliga a prestar especial atención a la limpieza de espacios en los que pasan buena parte de la jornada.

Hay momentos, reconoce la directora, en los que la situación llega a ser "asquerosa". Antes, cuando los niños tomaban la merienda fuera de las aulas, la escena era especialmente evidente. "Ahora los alumnos meriendan en el aula, pero antes, cuando comían en el patio, este se llenaba de palomas que venían a comerse las migas", recuerda. Pero el problema no desaparece cuando las aves abandonan el recinto. Su presencia continuada puede acabar provocando daños en los propios edificios. "Las palomas muertas y los excrementos hacen que los canalones se atasquen y, cuando llueve, el agua se filtra por las paredes y entran goteras al edificio. Es asqueroso", relata Montero.

La suciedad provocada por las palomas castiga fachadas, balcones y negocios de Mérida. / Javier Cintas

Para quienes sufren la situación, el problema se mide precisamente en esas pequeñas batallas diarias: limpiar una terraza que vuelve a ensuciarse, retirar restos de un canalón, evitar que las aves entren en una vivienda o impedir que vuelvan a construir un nido en el mismo lugar. No se trata únicamente de la imagen que ofrecen las fachadas, sino de una presencia que obliga a intervenir una y otra vez en determinados inmuebles.

Dos años de actuaciones

El contrato para controlar las aves contempla dos años de duración y la posibilidad de una prórroga de otro año. Las jaulas serán una de las herramientas utilizadas, pero no la única. También se prevén capturas mediante cañones lanzaredes, con revisiones de las distintas actuaciones para reducir las situaciones de estrés de los animales durante el proceso.

Quintanilla reconoce que en las últimas semanas ha apreciado cierta mejoría, aunque no sabe si se debe a las medidas de control o simplemente a las condiciones del momento. "Últimamente parece que hay menos, no sé si es por el tiempo que hace o por qué, pero no noto que haya tantas como antes", señala. Aun así, las redes y las mallas continúan colocadas y el problema sigue formando parte del día a día en su entorno.

La suciedad provocada por las palomas castiga fachadas, balcones y negocios de Mérida. / Javier Cintas

Por qué encuentran en Mérida un lugar donde quedarse

La elevada concentración de palomas en determinadas zonas urbanas responde, en buena medida, a algo sencillo: encuentran alimento, agua y numerosos espacios en los que refugiarse. Edificios vacíos, cornisas, tejados y huecos de construcciones ofrecen lugares adecuados para anidar, mientras que los restos de comida y la alimentación directa por parte de algunas personas facilitan que las aves permanezcan en esos mismos puntos.

"Casi todas vienen del convento de San Andrés", sostiene Quintanilla al hablar de las que se concentran en los alrededores de su establecimiento. Los edificios con espacios vacíos o poco transitados se convierten en refugios idóneos y, cuando además encuentran alimento con facilidad, las colonias tienen menos motivos para desplazarse.

La suciedad provocada por las palomas castiga fachadas, balcones y negocios de Mérida. / Javier Cintas

Por ello, una de las principales recomendaciones para contribuir al control de la población es no alimentar a las palomas en la vía pública ni arrojar comida desde balcones y terrazas, además de evitar que restos de alimentos queden accesibles para las aves. Disminuir esas fuentes artificiales de comida ayuda a dificultar la concentración de grandes grupos y limita las condiciones favorables para su reproducción.

Mientras las nuevas 50 jaulas comienzan a desplegarse, la realidad sigue teniendo una imagen mucho menos administrativa para quienes están al otro lado del problema: comerciantes con la manguera en la mano antes de abrir, balcones escondidos detrás de redes y colegios que miran cada mañana a tejados y cornisas para comprobar qué han dejado las palomas durante la noche.