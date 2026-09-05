Morante, con poso y temple, salva en Mérida una noche sin orejas y con poco toro

Mérida llegó anoche a San Albín con ganas de toros y terminó reclamando, precisamente, más toro. Más de tres cuartos de entrada confirmaron la expectación que había levantado el festejo de la Feria de Septiembre, en un coso engalanado para la ocasión con adornos de inspiración romana en los tendidos y con buena parte del personal del servicio de plaza vestido también de romano, desde los encargados de puertas y arrastre hasta quienes mostraban al público los datos de cada res. Un guiño a la la capital extremeña más monumental que dio personalidad a la noche antes de que el ganado enfriara el ambiente. La presentación de buena parte de las reses quedó por debajo de lo esperado, con poco trapío, escaso peso y hechuras que por momentos parecían más propias de novillos, algo que despertó el malestar del respetable. Solo uno de los animales mostró una lámina verdaderamente armónica y tres dieron un pobre juego, faltos de fuerza, transmisión o fondo.

Toreo, cante y aroma romano en una noche muy de Mérida / Alberto Manzano

El rejoneador portugués Marcos Bastinhas puso entrega allí donde faltó materia prima. Con “Vingado”, de Herculano Silva, se fue prácticamente hasta chiqueros, exhibió la buena doma de su cuadra y dejó buenos pasajes en banderillas, mientras los Forcados Académicos de Elvas encendían los tendidos con una excelente pega. Los aceros le negaron el premio. Más tarde se enfrentó a “Varado”, el segundo toro de su lote, que perdió fuelle demasiado pronto y terminó quedándose muy parado. Bastinhas buscó los terrenos, se expuso y dejó un buen par a dos manos, aunque volvió a fallar a la hora de matar y el final se alargó más de la cuenta. Entre ambos apareció “Novelero”, primero de Morante de la Puebla, un animal muy justo de fuerzas con el que el sevillano apenas pudo esbozar alguna verónica con sabor y unos cuantos muletazos de su sello más artístico.

Toreo, cante y aroma romano en una noche muy de Mérida. / Alberto Manzano

Morante puso el toreo

Con “Postinero”, segundo de Morante, cambió por fin el aire de San Albín. El sevillano salió con disposición, se gustó con verónicas de cadencia y chicuelinas cargadas de personalidad y encontró en aquel toro el resquicio que la corrida le había negado hasta entonces. Tras el vistoso salto de la garrocha de Raúl Ramírez Rodríguez “El Peque”, Morante brindó la faena a Israel Fernández y comenzó a torear con poso, temple y una naturalidad que levantó la noche. Por el pitón izquierdo surgieron los mejores naturales del festejo, largos, lentos y profundos, mientras por la derecha consiguió del mismo modo series de mucho sabor ante un animal noble y con clase, aunque sin la fuerza suficiente para llevar la faena todavía más arriba.

Toreo, cante y aroma romano en una noche muy de Mérida / Toros Pereda

Y entonces el cante se hizo también presente sobre el ruedo. La garganta de Israel Fernández acompañó algunos de los mejores pasajes de Morante y convirtió por momentos la faena en un diálogo entre el quejío flamenco y el compás de la muleta. San Albín encontró ahí la emoción que llevaba buscando desde el inicio y respondió con fuerza a los momentos más inspirados del sevillano. El premio parecía al alcance de la mano, pero la espada terminó torciendo el desenlace. Morante falló en el primer intento, volvió a pinchar y necesitó después el descabello, de modo que la faena quedó en una fuerte ovación tras petición. No hubo oreja para él ni tampoco para Bastinhas. El festejo acabó sin un solo trofeo.

Toreo, cante y aroma romano en una noche muy de Mérida / Toros Pereda

Mérida abandonó San Albín con sensaciones contrapuestas. La afición respondió mucho mejor que el ganado, llenó ampliamente los tendidos y dejó claro que quiere una gran cita taurina en su Feria de Septiembre, pero también que reclama toros con mayor presencia y juego. Bastinhas aportó entrega, los forcados pusieron emoción, Israel Fernández añadió el pellizco del cante y Morante, especialmente con su segundo, dejó los momentos de mayor hondura de la noche. No hubo orejas y faltó toro, pero quedaron algunos instantes de verdadera torería. Y entre ropajes romanos, adornos de época y un San Albín con ganas de volver a vibrar, el poso y el temple de Morante terminaron salvando una corrida que había prometido bastante más de lo que ofreció.