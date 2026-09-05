El Teatro Romano de Mérida vuelve a rugir al compás de Antoñito Molina con otro lleno absoluto

El Teatro Romano de Mérida volvió a rugir este viernes por la noche. Y lo hizo al compás de Antoñito Molina, que apenas necesitó tres meses para repetir una de esas imágenes que empiezan a convertir su relación con la ciudad en algo mucho más serio que una simple parada de gira. El gaditano regresó al escenario monumental y volvió a colgar el lleno absoluto, igual que ya hiciera el pasado mes de junio. Dos conciertos, dos noches con las gradas abarrotadas y la sensación cada vez más evidente de que Molina ha encontrado en Mérida una de esas plazas en las que artista y público parecen entenderse desde la primera canción.

La cita tenía además un ingrediente especial. El cantante actuó en pleno viernes de Feria de Mérida, con la ciudad volcada en sus fiestas, las casetas funcionando a pleno rendimiento y miles de personas repartidas por distintos puntos de la capital extremeña. Pero ni siquiera una de las noches de mayor ambiente del calendario emeritense consiguió restar fuerza a la llamada de Antoñito Molina. El público volvió a llenar el Teatro Romano y convirtió su segundo concierto en apenas unos meses en otro éxito rotundo, esta vez con el añadido de servir de broche de oro al Stone & Music Festival.

No tardó mucho el artista en comprobar que la noche venía cargada de complicidad. Una introducción abrió el camino a “Dejemos huellas bonitas” y “A la aventura”, los primeros acordes de un repertorio pensado para pasar de la emoción a la fiesta y de la intimidad a una recta final prácticamente desatada. Molina saludó a los asistentes, agradeció la respuesta y comenzó a caminar por un repertorio que buena parte de las gradas conocía de memoria.

El público ilumina con sus móviles las gradas del Teatro Romano de Mérida durante uno de los momentos más emotivos del concierto de Antoñito Molina. / Stone&Music Festival

Después llegaron “Supongo”, “Hubo un tiempo” y “De qué te vale”, esta última con el cantante acompañado de su guitarra y con un Teatro Romano que rebajó durante unos minutos las revoluciones para entrar en uno de los pasajes más íntimos del espectáculo. Era solo un respiro antes de volver a acelerar con “No le digas más a nadie”, “Suéltate el pelo” y “Me subo por las paredes”, tres temas que encontraron respuesta inmediata entre un público que prácticamente no dejó de acompañarle durante toda la actuación.

Con “Mi escondite” cambió también la puesta en escena. Molina apostó por una formación reducida de batería y percusión, aprovechó para cambiar de vestuario y preparó el terreno para una de las partes más desenfadadas del espectáculo, ese tramo en el que el concierto abandona durante unos minutos su lado más sentimental y se permite soltarse definitivamente.

Antoñito Molina, sobre el escenario del Teatro Romano de Mérida durante una actuación que volvió a colgar el cartel de lleno absoluto. / Stone&Music Festival

La noche se vuelve 'canalla'

Llegó entonces la denominada 'parte canalla', con todos los músicos reunidos alrededor del banco del Club de los Soñadores. Allí fueron apareciendo “Lo que surja”, “El Club de los Soñadores”, “Te comes por dentro” y “Me estoy volviendo loco”, con Molina disfrutando sobre el escenario y unas gradas cada vez más metidas en un concierto que había dejado de ser únicamente una sucesión de canciones para convertirse en una celebración compartida.

Pero el gaditano había regresado a Mérida con algo guardado. “Hoy no me quiero ir de aquí sin hacer algo especial”, anunció desde el escenario. Y no era una frase lanzada al aire. Molina introdujo “El hombre de la carpeta”, una canción especialmente importante para él, antes de abrir una pequeña ventana hacia lo que está por llegar en su carrera.

El cantante presentó fragmentos de tres canciones todavía inéditas y pidió la complicidad del público para que nadie las grabara con sus teléfonos móviles. La intención era sencilla. Que aquel momento quedara únicamente para quienes estaban allí. Durante unos minutos, los espectadores emeritenses se convirtieron así en unos de los primeros privilegiados en escuchar parte del nuevo material del artista, un regalo añadido para una ciudad que acababa de volver a llenar el Teatro Romano para recibirle.

Tras la sorpresa, el espectáculo recuperó su vertiente más emocional con “Y te voy a querer”, “Por si mañana” y “Ya no me muero por nadie”. Esta última sonó como despedida y durante unos instantes pareció que el concierto podía haber llegado a su final. Era solo un amago. Molina todavía tenía guardado uno de los momentos que terminarían definiendo toda la noche.

Vista general del Teatro Romano durante el concierto de Antoñito Molina, con las gradas abarrotadas y el frente escénico como telón de fondo. / Stone&Music Festival

Cuando el escenario se queda pequeño

Con “Me prometo”, Antoñito Molina decidió que el enorme escenario del Teatro Romano también podía quedarse pequeño. Bajó hasta las gradas y se metió literalmente entre el público, recorriendo parte del recinto mientras continuaba cantando rodeado de seguidores. El artista avanzó entre teléfonos levantados, abrazos, manos extendidas y espectadores que de pronto tenían al cantante a apenas unos centímetros.

La imagen tenía algo de resumen de todo lo vivido durante el concierto. Antoñito Molina no quería limitarse a cantar delante de Mérida, sino cantar con Mérida. El Teatro Romano se iluminó con cientos de móviles mientras el gaditano recorría las gradas y reforzaba esa cercanía que se ha convertido en una de las señas de identidad de su actual gira. Por unos minutos desapareció la distancia entre escenario y espectadores y la noche encontró uno de sus instantes más intensos.

De regreso con su banda, el cantante afrontó los últimos metros del concierto con “Laberinto” e “Imparable”, dos canciones elegidas para poner punto final a una actuación que había recorrido prácticamente todos los registros. Hubo intimidad, hubo fiesta, hubo canciones nuevas, hubo emoción y, sobre todo, hubo un público que volvió a responder a Antoñito Molina como ya lo había hecho tres meses antes.

El gaditano cerró así el Stone & Music Festival dejando una de las estampas más contundentes de su programación. Un Teatro Romano lleno en pleno viernes de Feria, un artista bajando a cantar entre sus seguidores y una ciudad que volvió a demostrar que lo ocurrido en junio no había sido casualidad.

El Teatro Romano volvió a rugir y Antoñito Molina volvió a tener mucho que ver con ello. Dos conciertos en Mérida, dos llenos absolutos y una historia con el público emeritense que, después de lo vivido este viernes por la noche, parece estar muy lejos de terminar.