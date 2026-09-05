Feria de Septiembre
¡Que viva México… y Mérida! Rancheras entre piedras romanas
El Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán llevó rancheras, trompetas y guitarras al Arco de Trajano en una mañana con marcado acento mexicano
México se coló este sábado en plena Feria de Mérida. El Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán llevó hasta el Arco de Trajano un repertorio marcado por las rancheras, las guitarras, las trompetas y las voces, seguido por un público que acompañó con entusiasmo una de las propuestas más singulares de la mañana. Antes de la actuación, la formación fue recibida en el Ayuntamiento por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y las concejalas Ana Aragoneses, Silvia Fernández y Susana Fajardo.
Cultura mexicana
El mariachi es una de las expresiones musicales más reconocibles de la cultura mexicana y tradicionalmente reúne instrumentos de cuerda como violines, guitarras, vihuela y guitarrón junto a las características trompetas. Sus canciones, ligadas a géneros como la ranchera, han hecho de estas agrupaciones uno de los grandes símbolos musicales de México, una tradición que este sábado encontró acomodo entre las piedras milenarias de la capital extremeña.
Arco de Trajano
La actuación añadió así un nuevo registro a una Feria que durante estos días ha mezclado grandes conciertos, grupos locales, tardeo y propuestas musicales en la calle. El Arco de Trajano sonó por unas horas a México, en una mañana en la que rancheras y trompetas tendieron un puente festivo entre dos lugares separados por miles de kilómetros, pero unidos esta vez por la música.
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