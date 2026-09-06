Los cuatro lugares de Mérida desde los que mejor se verán los fuegos artificiales que pondrán punto final a la Feria

El Paseo de Roma, el entorno del Puente Romano, el Parque de las Siete Sillas y las inmediaciones del Puente Lusitania son cuatro de los puntos desde los que mejor se podrá disfrutar este domingo del espectáculo de fuegos artificiales que pondrá punto final a la Feria de Mérida. Cada uno ofrece una perspectiva distinta, pero todos comparten un elemento que hará todavía más especial la estampa, el Guadiana, transformado durante unos minutos en parte del espectáculo con los destellos reflejándose sobre el agua.

Quienes busquen una panorámica más amplia pueden optar por el Paseo de Roma o el entorno del Puente Romano, donde la distancia permite contemplar mejor el conjunto. Las Siete Sillas y las proximidades del Puente Lusitania ofrecen, por su parte, una visión más cercana de la zona de lanzamiento. Para quienes quieran llevarse además una buena fotografía, ganar algo de perspectiva puede regalar una de las imágenes más especiales de la noche, los fuegos sobre Mérida con el río y sus puentes dentro del encuadre.

Vecinos y visitantes contemplan el espectáculo pirotécnico que pone punto final a la Feria de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Despedir la Feria de Mérida nunca es fácil, pero hacerlo entre pólvora, luz y estruendo hace del último tramo de las fiestas uno de sus momentos más esperados. Será a las 24.00 horas de este domingo 6 de septiembre cuando comience la colección de fuegos artificiales, con lanzamiento desde la zona del Palacio de Congresos y Exposiciones. Durante unos minutos, las casetas, las atracciones y la música cederán todo el protagonismo al cielo de la capital extremeña.

Buscar sitio con cierta antelación

La cita invita, eso sí, a buscar sitio con cierta antelación, especialmente en los puntos próximos al Guadiana, que suelen concentrar a numerosos emeritenses y visitantes cuando se acerca la medianoche. Los cuatro enclaves permiten disfrutar del espectáculo de forma distinta, desde una visión más abierta hasta otra más próxima, siempre respetando los posibles perímetros de seguridad que puedan establecerse en las inmediaciones del lanzamiento.

Después llegará el último fogonazo, aunque la ciudad apenas tendrá tiempo para guardar los farolillos de la Feria. La música continuará en la Caseta Municipal y la ciudad comenzará casi de inmediato la cuenta atrás para otra de las fechas señaladas en rojo en su calendario. El 8 de septiembre, Día de Extremadura, volverá a situar a la capital extremeña en el centro de todas las miradas. De la pólvora de la Feria a una jornada de identidad y celebración para toda la región, Mérida enlazará así dos de sus grandes citas de septiembre prácticamente sin tiempo para apagar las luces.