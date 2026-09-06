Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

El día del adiós

Mérida exprime la Feria hasta el último baile: Shuli, tributo a Manuel Carrasco y fuegos artificiales para despedirla

La ciudad vivió ayer un sábado de calles llenas, batucada y música local y afronta hoy una última jornada que terminará con pólvora y orquesta hasta la madrugada

La capital extremeña se resiste a despedir la Feria.

La capital extremeña se resiste a despedir la Feria. / Ayuntamiento de Mérida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Ni las nubes ni la amenaza de lluvia pudieron ayer con las ganas de fiesta. Cuatro gotas sirvieron para refrescar el ambiente y, poco después, el sol volvió a dejarse notar en una jornada en la que la Feria encaró su recta final con un centro algo más tranquilo al mediodía, pero que fue ganando ambiente a medida que avanzaron las horas. La batucada de la Asociación Mudarte puso ritmo a las calles y abrió paso a una tarde en la que terrazas, plazas y rincones del centro acabaron llenándose de público.

La capital extremeña se resiste a despedir la Feria.

La capital extremeña se resiste a despedir la Feria. / Ayuntamiento de Mérida

La plaza de España se convirtió de nuevo en uno de los grandes puntos de encuentro de la jornada. Por el escenario pasaron Acho a Cacho, En Guardia, Anhbel y O’Hara Divas del Pop Español, con especial protagonismo para los grupos y artistas de la ciudad. Música, baile y encuentros se sucedieron durante horas, mientras los abanicos y pañuelos de la campaña municipal ‘Acho’ volvieron a dejar algunas de las imágenes más reconocibles de esta edición.

La capital extremeña se resiste a despedir la Feria.

La capital extremeña se resiste a despedir la Feria. / Ayuntamiento de Mérida

El recinto ferial mantuvo también el pulso durante toda la noche. Atracciones, casetas y la Caseta Municipal prolongaron el ambiente hasta la madrugada, con la Orquesta Nueva Onda Show poniendo música al tramo final de un sábado en el que la Feria volvió a desbordar el ferial y a extender la fiesta por distintos puntos de la ciudad.

La capital extremeña se resiste a despedir la Feria.

La capital extremeña se resiste a despedir la Feria. / Ayuntamiento de Mérida

Programación

Y todavía queda el último día. La Feria de Mérida 2026 termina hoy domingo con Shuli a las 14.30 horas en la Caseta Municipal y otro de sus platos fuertes a las 22.30 horas con ‘Vivir el Momento’, tributo a Manuel Carrasco. Entre las 20.00 y las 22.00 horas, las atracciones volverán además a funcionar sin ruido para facilitar la participación de las personas con sensibilidad auditiva.

Noticias relacionadas y más

La capital extremeña se resiste a despedir la Feria.

La capital extremeña se resiste a despedir la Feria. / Ayuntamiento de Mérida

El broche llegará a medianoche. A las 24.00 horas, los fuegos artificiales lanzados desde la zona del Palacio de Congresos y Exposiciones iluminarán el cielo para despedir seis días de Feria. Y después de la pólvora aún quedará un último baile: la Orquesta Musical Caramelo tomará la Caseta Municipal para cerrar una edición que se despide exprimiendo hasta sus últimas horas.

La capital extremeña se resiste a despedir la Feria.

La capital extremeña se resiste a despedir la Feria. / Ayuntamiento de Mérida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las excavadoras trabajan a destajo para levantar la megafábrica china de cátodos que aspira a relanzar la industria de Mérida
  2. Mérida no afloja y se echa a la calle este sábado con fiesta y música desde el mediodía hasta la noche
  3. Un incendio puso anoche en peligro los coches aparcados en la Feria de Mérida
  4. María y Teresa, hermanas y mejores amigas de Mérida: 'Nos llamamos siempre a las siete
  5. La feria de Mérida llega mucho antes del alumbrado
  6. Mérida canta a coro los grandes éxitos de Camela en un Acueducto de los Milagros abarrotado
  7. La Feria de Mérida se queda sin noria, pero sigue siendo Feria
  8. Osuna despeja las dudas y buscará un cuarto mandato como alcalde de Mérida

Mérida exprime la Feria hasta el último baile: Shuli, tributo a Manuel Carrasco y fuegos artificiales para despedirla

Mérida exprime la Feria hasta el último baile: Shuli, tributo a Manuel Carrasco y fuegos artificiales para despedirla

¡Que viva México… y Mérida! Rancheras entre piedras romanas

¡Que viva México… y Mérida! Rancheras entre piedras romanas

Mérida no afloja y se echa a la calle este sábado con fiesta y música desde el mediodía hasta la noche

Mérida no afloja y se echa a la calle este sábado con fiesta y música desde el mediodía hasta la noche

Un incendio puso anoche en peligro los coches aparcados en la Feria de Mérida

Un incendio puso anoche en peligro los coches aparcados en la Feria de Mérida

Morante, con poso y temple, salva en Mérida una noche sin orejas y con poco toro

Morante, con poso y temple, salva en Mérida una noche sin orejas y con poco toro

El Teatro Romano de Mérida vuelve a rugir al compás de Antoñito Molina con otro lleno absoluto

El Teatro Romano de Mérida vuelve a rugir al compás de Antoñito Molina con otro lleno absoluto

Hartos de limpiar lo que ensucian 3.000 palomas en Mérida: "Hay momentos en los que es asqueroso"

Hartos de limpiar lo que ensucian 3.000 palomas en Mérida: "Hay momentos en los que es asqueroso"

Un motorista de 56 años sufre una fractura de pelvis al caer en plena avenida de Extremadura de Mérida

Un motorista de 56 años sufre una fractura de pelvis al caer en plena avenida de Extremadura de Mérida
Tracking Pixel Contents