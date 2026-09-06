El día del adiós
Mérida exprime la Feria hasta el último baile: Shuli, tributo a Manuel Carrasco y fuegos artificiales para despedirla
La ciudad vivió ayer un sábado de calles llenas, batucada y música local y afronta hoy una última jornada que terminará con pólvora y orquesta hasta la madrugada
Ni las nubes ni la amenaza de lluvia pudieron ayer con las ganas de fiesta. Cuatro gotas sirvieron para refrescar el ambiente y, poco después, el sol volvió a dejarse notar en una jornada en la que la Feria encaró su recta final con un centro algo más tranquilo al mediodía, pero que fue ganando ambiente a medida que avanzaron las horas. La batucada de la Asociación Mudarte puso ritmo a las calles y abrió paso a una tarde en la que terrazas, plazas y rincones del centro acabaron llenándose de público.
La plaza de España se convirtió de nuevo en uno de los grandes puntos de encuentro de la jornada. Por el escenario pasaron Acho a Cacho, En Guardia, Anhbel y O’Hara Divas del Pop Español, con especial protagonismo para los grupos y artistas de la ciudad. Música, baile y encuentros se sucedieron durante horas, mientras los abanicos y pañuelos de la campaña municipal ‘Acho’ volvieron a dejar algunas de las imágenes más reconocibles de esta edición.
El recinto ferial mantuvo también el pulso durante toda la noche. Atracciones, casetas y la Caseta Municipal prolongaron el ambiente hasta la madrugada, con la Orquesta Nueva Onda Show poniendo música al tramo final de un sábado en el que la Feria volvió a desbordar el ferial y a extender la fiesta por distintos puntos de la ciudad.
Programación
Y todavía queda el último día. La Feria de Mérida 2026 termina hoy domingo con Shuli a las 14.30 horas en la Caseta Municipal y otro de sus platos fuertes a las 22.30 horas con ‘Vivir el Momento’, tributo a Manuel Carrasco. Entre las 20.00 y las 22.00 horas, las atracciones volverán además a funcionar sin ruido para facilitar la participación de las personas con sensibilidad auditiva.
El broche llegará a medianoche. A las 24.00 horas, los fuegos artificiales lanzados desde la zona del Palacio de Congresos y Exposiciones iluminarán el cielo para despedir seis días de Feria. Y después de la pólvora aún quedará un último baile: la Orquesta Musical Caramelo tomará la Caseta Municipal para cerrar una edición que se despide exprimiendo hasta sus últimas horas.
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