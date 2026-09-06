Tomasito pone compás al Día de Extremadura con un concierto gratis en la plaza de España de Mérida

El Día de Extremadura sonará este año a flamenco en Mérida. Tomasito será el encargado de poner música a la noche del próximo martes 8 de septiembre con un concierto gratuito en la plaza de España, donde actuará a partir de las 21.00 horas en una cita abierta a todos los públicos.

El artista gaditano llevará hasta el centro de la ciudad su particular manera de entender el flamenco, una propuesta marcada por el ritmo, el desparpajo y la mezcla de estilos. Será una oportunidad para disfrutar de uno de los artistas más singulares de la escena flamenca sin necesidad de entrada y en uno de los escenarios más reconocibles de la capital extremeña.

V Aniversario del Festival Flamenco de Mérida

La actuación forma parte de la programación conmemorativa del V Aniversario del Festival Flamenco de Mérida, que ha querido sacar parte de su propuesta a la calle y acercarla tanto a los emeritenses como a quienes visiten la ciudad durante el festivo. La organización pretende así convertir la música en directo en otro de los ingredientes de una jornada especialmente simbólica para la región.

La elección del 8 de septiembre responde precisamente a la intención del festival de sumarse a la celebración del Día de Extremadura y ampliar su programación a nuevos públicos. La Plaza de España se transformará para la ocasión en un escenario al aire libre en el que tradición, fiesta y música se darán la mano cuando empiece a caer la noche.

El concierto llega además en un año especial para el certamen, que cumple cinco ediciones apostando por reunir artistas de distintas generaciones y sensibilidades. Tomasito será así uno de los protagonistas musicales del Día de Extremadura en Mérida, con una cita gratuita que promete poner ritmo a la noche del 8 de septiembre.