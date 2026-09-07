Álex perdió en Mérida el bastón que necesita para caminar y encontró una ciudad volcada: "Si no aparece, le compro uno"

Mientras miles de personas miraban al cielo para despedir la Feria, Álex y su familia terminaron aquella noche mirando al suelo en busca de algo mucho más importante que cualquier recuerdo de los fuegos artificiales. El domingo, cuando se dirigían hacia el espectáculo pirotécnico, perdió su bastón en la zona de La Cruzcampo. Álex tiene un tumor cerebral y muy poca movilidad, por lo que esa ayuda resulta fundamental para poder desplazarse. La familia regresó sin encontrarlo y pocas horas después recurrió a las redes sociales con la esperanza de que alguien lo hubiera recogido y todavía lo conserve.

Fue su primo David Flores Serrano quien lanzó el llamamiento y explicó con pocas palabras la importancia de recuperarlo: "Para Álex no es solo un bastón, es una necesidad". La publicación comenzó a circular rápidamente con una petición para que se compartiera todo lo posible. La familia confía en que alguien pudiera verlo aquella noche, recogerlo pensando que estaba abandonado y guardarlo sin conocer la historia que había detrás. Encontrarlo permitiría a Álex disponer de la ayuda que necesita para caminar mientras espera la llegada del sustituto.

Una pérdida que encontró muchas manos dispuestas a ayudar

La respuesta, sin embargo, no se quedó únicamente en compartir el mensaje. Personas que no conocen a Álex comenzaron a ofrecerse para ayudarle de forma directa. "Si no aparece, me comprometo a comprarle uno", escribió una mujer en los comentarios. Desde Montijo llegó poco después otro ofrecimiento: "Soy de Montijo. Si no aparece, quiero ayudar a comprarle uno".

Dos mensajes entre muchos que transformaron la búsqueda de un objeto perdido en una pequeña cadena de solidaridad que sigue creciendo con cada publicación compartida. Personas que nunca habían visto a Álex no dudaron en ofrecer su ayuda para que no tuviera que permanecer sin una herramienta imprescindible en su día a día.

La familia ha confirmado que ya ha pedido un nuevo bastón por internet y que deberá llegar en unos días, pero continúa intentando recuperar el que desapareció para que Álex pueda apañarse mientras tanto. Su primo quiso agradecer toda la movilización: "Mil gracias a todos por compartir y por querer ayudar a Álex. Ya le han pedido uno por internet, que le llegará en unos días, pero si aparece el suyo, estos días podría apañarse".

Álex, con el bastón que perdió el domingo cuando se dirigía a los fuegos artificiales de la Feria de Mérida. / El Periódico Extremadura

Y añadió unas palabras que reflejan también la forma en la que la familia está afrontando la situación: "Confiemos en la buena fe de las personas. Y, si no aparece y a alguien le vino bien, pues no pasa nada. Un bien que le hace. Gracias a todos".

De una llamada de ayuda a una ola de solidaridad

El bastón sigue buscándose y el llamamiento permanece activo por si alguien lo encontró en la zona de La Cruzcampo durante la noche del domingo o puede aportar alguna pista. Cada vez que alguien comparte la publicación aumenta la posibilidad de que termine apareciendo, pero la movilización ya ha dejado otra historia detrás: la de quienes, sin conocer personalmente a Álex, no han dudado en ofrecer dinero, difusión o simplemente su tiempo para intentar ayudar.

La noche comenzó camino de unos fuegos artificiales y terminó con una búsqueda que continúa varios días después. Álex perdió una ayuda imprescindible para caminar, pero en el camino aparecieron desconocidos dispuestos a echarle una mano sin pedir nada a cambio.

Quizá sea esa la imagen más bonita que ha dejado esta historia: la constatación de que, cuando alguien necesita ayuda, todavía aparecen personas dispuestas a tender la mano incluso sin conocer a quien está al otro lado.