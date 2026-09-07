Extremadura, una seña de identidad que tiene en Mérida su corazón

El Día de Extremadura no es simplemente una fecha en el calendario. Sirve para recordar quiénes somos, de dónde venimos y todo aquello que compartimos. Es una celebración que habla de identidad, pertenencia y de una tierra que ha ido construyendo a lo largo de los años una manera propia de entenderse y reconocerse.

Y si hay un lugar donde Extremadura encuentra su mejor escenario para celebrarse, ese es Mérida. No solo porque sea su capital autonómica, sino porque es, por historia y por presente, uno de los grandes puntos de encuentro de esta Comunidad, que concentra la vida institucional de Extremadura y una parte fundamental de esa historia que nos explica como pueblo.

El Teatro Romano, símbolo de toda Extremadura cada 8 de septiembre

Por eso tiene tanto sentido que el Teatro Romano sea el epicentro del acto institucional. En un espacio que lleva más de dos mil años siendo testigo de nuestra historia, reconocemos a quienes, desde ámbitos muy diferentes, han contribuido a hacer mejor nuestra tierra, destacando trayectorias, esfuerzos, compromisos y, muchas veces, vidas enteras dedicadas a Extremadura.

Las piedras del Teatro Romano no entienden de fronteras administrativas, forman parte de nuestra historia común. Son Mérida, pero también son Extremadura, son patrimonio, cultura y memoria. Y ese escenario que durante siglos ha visto pasar generaciones vuelve cada año a llenarse de extremeños para reconocer a otros extremeños.

Quizá también sea un buen momento para romper algunos equívocos que se repiten cuando hablamos del 8 de septiembre. Se dice que lo celebramos ese día porque es la festividad de la Virgen de Guadalupe cuando la realidad es otra: la festividad de la Virgen de Guadalupe se celebra el 6 de septiembre; el 8 es la Natividad de la Virgen María, una celebración que en Extremadura hemos focalizado históricamente en Guadalupe, hasta convertir su nombre y su imagen en una de nuestras grandes señas de identidad.

Guadalupe es extremeña por sentimiento, tradición, historia y devoción pero, eclesiásticamente, pertenece a la Archidiócesis de Toledo. Una diatriba que quizá algún día debería resolverse para que Guadalupe pueda formar parte de las diócesis extremeñas encabezadas por el Arzobispado de Mérida-Badajoz. No se trataría de cambiar la historia, sino de adaptar una realidad histórica a una realidad territorial y sentimental que es evidente para cualquier extremeño.

Porque las señas de identidad no siempre se explican con documentos, sino que se sienten. Y Guadalupe se siente tan extremeña como nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros pueblos, nuestra forma de hablar y esa manera tan nuestra de mirar hacia adelante sin olvidar nunca de dónde venimos.

Extremadura no es solamente una suma de provincias, comarcas o pueblos, sino una Comunidad con una historia compartida y un futuro que también debe ser compartido. Por eso, en este día, celebramos a nuestros abuelos que tuvieron que marcharse, a quienes se quedaron, a los que levantaron esta tierra con sus manos, a quienes hicieron de la distancia una oportunidad y a quienes hoy siguen trabajando para que nuestros hijos puedan elegir quedarse.

Celebramos nuestros pueblos y ciudades, nuestros campos y ríos, nuestras palabras, nuestras costumbres y esa forma tan nuestra de querer una tierra que, quizá durante demasiado tiempo, tuvo que explicar que también existía.

Y entonces, mirando esas piedras milenarias, uno comprende que Extremadura no necesita demostrar que tiene historia porque está aquí. Que no necesita inventarse una identidad, porque la hemos heredado, la hemos cuidado y la seguimos construyendo.

Querernos más y envidiarnos menos

Pero este día también debería servirnos para querernos más y envidiarnos menos, para aprender a mirar al que tenemos al lado no como alguien al que superar, sino como alguien con quien avanzar. Para entender que Extremadura será más grande cuanto más capaces seamos de sumar, de apoyarnos, de reconocer el talento de los demás y de sentir como propio aquello que otro extremeño consigue.

Porque tenemos mucho más de lo que a veces reconocemos. Tenemos historia, patrimonio, cultura, talento, naturaleza y oportunidades y, sobre todo, personas que cada día hacen grande esta tierra desde nuestros pueblos y ciudades, desde el campo, las empresas, la educación, las instituciones y desde tantos ámbitos que construyen Extremadura sin hacer ruido.

Quizá ese deba ser también uno de los deseos de este día: querernos más, envidiarnos menos y caminar juntos para hacer una región todavía más grande de lo que ya es. Porque ser extremeño no es solamente haber nacido aquí. Es sentir que, estés donde estés, hay una tierra que sigue llamándote por tu nombre.

Y hoy, desde Mérida, desde el corazón de Extremadura, volveremos a decir con orgullo, con emoción y con la mirada puesta en el futuro que esta es nuestra tierra, esta es nuestra historia, esta es nuestra Extremadura.