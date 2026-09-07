Mérida sella el "hasta el año que viene" a la Feria con un espectáculo pirotécnico que desata pasiones hasta en las redes

La noche del pasado domingo había que buscar sitio con tiempo. Entre las 22.30 y las 23.00 horas ya eran muchos los emeritenses y visitantes que recorrían algunos de los puntos habituales de la ciudad tratando de encontrar la mejor perspectiva para disfrutar de una de las imágenes más esperadas de la Feria. Faltaba todavía más de una hora para el comienzo, pero nadie quería quedarse sin un buen lugar desde el que contemplar el espectáculo pirotécnico encargado de poner el punto final a las fiestas.

Familias, parejas y grupos de amigos fueron tomando posiciones poco a poco. Las inmediaciones del Guadiana, los puentes y distintos puntos elevados volvieron a convertirse en miradores improvisados desde los que seguir una cita que para muchos forma ya parte inseparable de la Feria. Algunos acudieron a sus lugares habituales; otros buscaron la mejor panorámica después de consultar cuáles eran los enclaves desde los que podía contemplarse con mayor claridad.

La espera terminó justo con el cambio de día. A las 00.00 horas de este lunes, el primer lanzamiento rompió la noche y consiguió que miles de miradas se dirigieran al mismo tiempo hacia el cielo. Comenzaba entonces una sucesión de colores, destellos y estruendos que pudo seguirse desde numerosos rincones de la capital extremeña y que convirtió durante unos minutos el cielo de la ciudad en el último gran escenario de la Feria.

Los mejores miradores comenzaron a llenarse más de una hora antes

Los primeros estallidos no tardaron en provocar las reacciones del público. Hubo exclamaciones, comentarios y aplausos para algunas de las composiciones más llamativas, mientras centenares de teléfonos móviles se levantaban casi al mismo tiempo para inmortalizar el espectáculo. Mirar al cielo ya no es suficiente: cada año, las imágenes de los fuegos terminan multiplicándose también en vídeos, fotografías y publicaciones compartidas casi de inmediato en las redes sociales.

El espectáculo pirotécnico volvió así a demostrar que crea afición tanto a pie de calle como en las redes, donde durante la noche comenzaron a circular imágenes grabadas desde perspectivas muy diferentes. Cada balcón, cada puente y cada rincón con buenas vistas ofrecía una fotografía distinta de una despedida que congregó a emeritenses y visitantes alrededor de una misma escena.

Las mejores imágenes de los fuegos artificiales de la feria de Mérida / Javier Cintas

El cielo se lleva el último aplauso

Conforme avanzaba el espectáculo, las secuencias fueron ganando intensidad. Tras cada breve pausa llegaba una nueva descarga y, con ella, las miradas volvían a clavarse en lo alto. El juego de luces sobre la noche terminó deslumbrando a miles de personas, que aguardaron hasta el último lanzamiento antes de responder con una sonora ovación.

El tramo final fue también el más celebrado. La sucesión de explosiones iluminó durante unos instantes buena parte del horizonte y puso el broche a una noche que había comenzado muchas horas antes en el recinto ferial. La pólvora se convirtió así en el último acto de una Feria que durante varios días había llenado la ciudad de música, atracciones, casetas y encuentros.

Fotografías y vídeos acompañaron los últimos estallidos

Cuando la última luz desapareció del cielo, comenzó poco a poco el regreso. Los puntos que apenas unos minutos antes estaban repletos de espectadores fueron quedándose vacíos mientras las imágenes recién grabadas empezaban a pasar de teléfono en teléfono y a ocupar las redes.

Quedaba todavía el olor a pólvora y los comentarios sobre cuál había sido el mejor momento de la noche. Mérida despidió así su Feria de 2026 mirando al cielo, entre aplausos, móviles en alto y un espectáculo pirotécnico que volvió a ejercer de gran ceremonia de clausura. Una tradición capaz de reunir a miles de personas y que, cuando llega la medianoche, convierte durante unos minutos a toda la ciudad en un único mirador.