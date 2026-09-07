La nueva calle de Mérida toma forma y ya deja ver cómo cambiará el entorno de la Ciudad de la Infancia

La futura calle que se construye junto a la Ciudad de la Infancia empieza a hacerse reconocible sobre el terreno. Los trabajos continúan avanzando desde que arrancaron el pasado 22 de julio y el trasiego de albañiles, maquinaria y materiales despierta cada vez más curiosidad entre quienes pasan por esta zona de Mérida. No es extraño ver a transeúntes que reducen el paso o se detienen durante unos instantes para observar la evolución de una actuación que, semana tras semana, va modificando el paisaje. Lo que inicialmente eran movimientos de tierra y labores preparatorias comienza a dibujar ya el espacio que ocupará un vial llamado a cambiar la movilidad en este punto de la ciudad.

La actuación permitirá prolongar la calle Diego María Crehuet y abrir un vial entre Pontezuelas y Teniente Flomesta, reforzando además la comunicación con la avenida de Extremadura. Sobre el terreno comienza así a entenderse mejor la dimensión de un proyecto que va mucho más allá de incorporar una calle al viario urbano. La intervención reorganizará este espacio para facilitar la circulación de vehículos, mejorar los desplazamientos peatonales y crear una conexión más cómoda entre distintos enclaves situados a las puertas del centro histórico.

Las obras de la nueva calle junto a la Ciudad de la Infancia continúan avanzando entre maquinaria, zanjas y movimientos de tierra. / Alberto Manzano

Uno de los elementos más visibles del futuro diseño será la glorieta prevista en la intersección de Pontezuelas con Diego María Crehuet, que permitirá ordenar los movimientos de los vehículos una vez entre en servicio el nuevo trazado. Los trabajos incluyen igualmente actuaciones de pavimentación y renovación en diferentes tramos de Pontezuelas y Teniente Flomesta, de manera que la transformación no se limitará al espacio ocupado por la futura calle, sino que alcanzará también a buena parte de su entorno inmediato. La inversión asciende a unos 850.000 euros y el proyecto cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.

Más aparcamiento y otra circulación

El estacionamiento será otro de los cambios más apreciables cuando concluyan las obras. La intervención permitirá ganar 65 plazas de aparcamiento libre y gratuito, una dotación especialmente relevante por la proximidad del centro histórico, el Museo Abierto y la propia Ciudad de la Infancia. A esta nueva bolsa de estacionamiento se sumará una reorganización de la circulación que busca repartir mejor el tráfico entre las calles próximas y facilitar los accesos a una zona en la que confluyen residentes, visitantes y usuarios de distintos equipamientos.

Las obras de la nueva calle junto a la Ciudad de la Infancia continúan avanzando entre maquinaria, zanjas y movimientos de tierra. / Alberto Manzano

La transformación se extenderá también al espacio destinado a los peatones. El proyecto contempla itinerarios accesibles, mejoras en la seguridad vial, nuevas zonas verdes, iluminación con tecnología LED, pavimentos renovados, una nueva capa asfáltica y mobiliario urbano. Todo ello permitirá configurar un entorno muy diferente al actual y mejorar la conexión a pie entre el Museo Abierto, el casco histórico y el parque Ciudad de la Infancia, conformando un recorrido más continuo, cómodo y accesible entre estos espacios.

La actuación no se limita, por tanto, a sumar una calle al mapa de Mérida. Su ejecución modificará la forma de moverse por este entorno tanto en coche como a pie y dará continuidad a varios espacios que hasta ahora quedaban peor conectados. La futura glorieta, el vial y la bolsa de estacionamiento serán los elementos más visibles de una intervención que también incidirá en la accesibilidad, la seguridad y la imagen urbana de toda la zona.

Las obras de la nueva calle junto a la Ciudad de la Infancia continúan avanzando entre maquinaria, zanjas y movimientos de tierra. / Alberto Manzano

Distintas fases

Todavía quedan distintas fases por ejecutar antes de poder contemplar el resultado definitivo. El plazo previsto desde el inicio de los trabajos es de seis meses y, conforme avance el calendario, irán tomando forma la calzada, las zonas de estacionamiento, la glorieta y el resto de elementos que completarán la urbanización. Mientras tanto, la imagen continúa cambiando prácticamente cada semana y permite comprobar cómo un espacio hasta ahora sin esa conexión directa empieza a convertirse en un nuevo eje para peatones y vehículos.

Cuando desaparezcan las máquinas, Mérida habrá ganado una calle, 65 plazas gratuitas para estacionar y una conexión más directa entre la avenida de Extremadura, la Ciudad de la Infancia, el Museo Abierto y el entorno del centro histórico. Por ahora, la transformación todavía se construye entre tierra, materiales y maquinaria, pero el resultado comienza a intuirse. Y precisamente ese cambio progresivo explica las miradas de quienes pasan estos días por la zona y se detienen a comprobar cómo, poco a poco, la futura calle va tomando forma.