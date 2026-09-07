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Recupera la normalidad

El Recinto Ferial de Mérida cambia las atracciones por los puestos y recupera este martes el mercadillo

La tradicional cita semanal se celebrará desde las 09.00 horas en el aparcamiento de este espacio, con su horario y ubicación habituales

Imagen del mercadillo de Mérida durante una de sus jornadas habituales en el Recinto Ferial.

Imagen del mercadillo de Mérida durante una de sus jornadas habituales en el Recinto Ferial. / El Periódico Extremadura

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Feria ya ha terminado y el aparcamiento del Recinto Ferial de Mérida volverá a cambiar de aspecto este martes. Después de varios días marcado por las atracciones, las casetas y el movimiento propio de las fiestas, serán de nuevo los puestos del mercadillo los que ocupen este espacio. La cita se celebrará con normalidad este martes, 8 de septiembre, a partir de las 09.00 horas, manteniendo tanto su ubicación como su horario habituales.

El mercadillo de los martes forma parte desde hace años de la rutina de compras de muchos emeritenses, que se acercan desde primera hora de la mañana para recorrer sus puestos. Ropa, calzado, complementos, alimentación y artículos para el hogar componen buena parte de una oferta que convierte cada semana el aparcamiento del Recinto Ferial en uno de los principales puntos de comercio ambulante de la ciudad.

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Importante seguimiento

La vuelta del mercadillo permitirá así que este espacio deje atrás definitivamente la imagen de los días de Feria y retome uno de sus usos más habituales. Los vendedores comenzarán a instalarse desde primera hora y la actividad arrancará a las 09.00 horas, de manera que los vecinos podrán acudir como cualquier otro martes a una cita que mantiene un importante seguimiento entre los emeritenses.

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