Seis días de mucho público y sin incidentes importantes dejan una Feria redonda en Mérida

La Feria de Mérida 2026 llegó anoche a su fin después de seis días de intensa actividad, mucho público y un desarrollo sin incidentes importantes. Miles de emeritenses y visitantes participaron durante estas jornadas en una programación que repartió música, tradición y propuestas para todos los públicos por distintos puntos de la ciudad y que tuvo como última imagen la colección de fuegos artificiales que iluminó el cielo a medianoche. La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, resumió el balance como “muy positivo” y destacó la respuesta de la ciudadanía: “Hemos vivido una feria multitudinaria y muy participativa, con una magnífica respuesta de la ciudadanía en todos los espacios y actividades programadas”.

Ambiente en la plaza de España durante una de las jornadas de la Feria. / Ayuntamiento de Mérida

Bastante público y máxima normalidad

La ausencia de incidentes importantes fue uno de los datos más destacados del balance municipal, especialmente teniendo en cuenta la elevada afluencia registrada en los distintos escenarios y jornadas. Aragoneses subrayó que “la Feria se ha desarrollado sin incidentes importantes gracias al comportamiento de la ciudadanía y, por supuesto, al enorme trabajo de todos los servicios implicados”. Desde el consistorio emeritense se trasladó además un agradecimiento expreso a Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Cruz Roja, así como al conjunto de los servicios de emergencias, sanitarios y de seguridad que trabajaron durante las fiestas. El reconocimiento se extendió también a técnicos municipales y trabajadores de las diferentes delegaciones implicados durante semanas en la planificación, montaje, coordinación y desarrollo de la Feria.

La música volvió a ocupar buena parte del protagonismo y el consistorio destacó especialmente la presencia de artistas y grupos emeritenses en la Caseta Municipal y en la plaza de España. “Ha sido también la Feria del talento emeritense, con una apuesta importante por nuestros artistas y grupos locales, que han demostrado la enorme calidad que tenemos en nuestra ciudad”, señaló Aragoneses. A esa programación local se sumó uno de los grandes momentos de la edición, el concierto de Camela en el Acueducto de los Milagros, que congregó a miles de personas y convirtió de nuevo el enclave monumental en uno de los principales escenarios festivos de la ciudad.

El recinto ferial, con una gran afluencia durante una de las noches de la Feria de Mérida 2026. / Ayuntamiento de Mérida

Camela y el talento local, entre los grandes reclamos

La edición mantuvo igualmente su apuesta por unas fiestas inclusivas, accesibles y libres de agresiones sexistas. Entre las medidas desarrolladas figuraron la campaña “Feria con Respeto” y el Punto Violeta, junto a diferentes iniciativas destinadas a favorecer la participación de todas las personas. La combinación de estas actuaciones con el dispositivo de seguridad permitió que los principales espacios festivos funcionaran con normalidad pese a la concentración de público registrada durante buena parte de la semana.

El último día terminó mirando al cielo. Los fuegos artificiales pusieron el cierre a seis jornadas en las que Mérida volvió a llenar sus calles, plazas y espacios festivos, dejando tras de sí imágenes de conciertos multitudinarios, actividad en el recinto ferial y una participación que el Ayuntamiento sitúa entre las claves del éxito de esta edición. “Cuando se trabaja con compromiso, escuchando y pensando en la gente, Mérida responde”, afirmó la responsable de Festejos, que agradeció “a todos y a todas por hacer de esta Feria un éxito compartido”.

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La Feria de Mérida 2026 se despidió así con un balance que el consistorio considera redondo: mucho público, seis días de programación y ningún incidente importante que empañara la celebración. Tras los últimos estallidos de pólvora y el regreso a casa de quienes apuraron la jornada final, quedaron el recuerdo de una ciudad volcada con sus fiestas y el trabajo ya concluido de un dispositivo que permitió que miles de personas disfrutaran de ellas con normalidad.