Relevo policial
La Comisaría de Mérida queda temporalmente sin comisario jefe y espera relevo antes de final de año
Jesús Corrales ha dejado la jefatura emeritense para incorporarse a Badajoz y, según ha podido saber este periódico, el nuevo responsable llegará previsiblemente en noviembre o diciembre
La Comisaría de la Policía Nacional de Mérida se encuentra actualmente sin comisario jefe titular, según ha podido saber este periódico, después de la marcha de Jesús Corrales Dios a Badajoz. El relevo no será inmediato y las previsiones apuntan a que la capital extremeña contará con un nuevo responsable en los próximos meses, previsiblemente entre noviembre y diciembre, una vez se complete el procedimiento correspondiente para cubrir la jefatura.
Aurelio Fernández
Corrales había asumido el mando de la Comisaría emeritense el pasado enero, cuando tomó el relevo de Aurelio Fernández, que puso fin a 45 años de servicio en la Policía Nacional con su jubilación. Su llegada supuso entonces un regreso a una casa que conocía bien, ya que había trabajado durante 18 años en Mérida y ejercido como jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana antes de pasar por Almendralejo y posteriormente por Sevilla. Su nueva etapa profesional en Badajoz abre ahora un nuevo periodo de transición en la jefatura emeritense.
Noviembre o diciembre
La situación será, por tanto, temporal, a la espera de que se designe al próximo comisario jefe de Mérida. La previsión que maneja la Policía Nacional sitúa ese relevo antes de que finalice el año, con noviembre o diciembre como horizonte para que la Comisaría vuelva a contar con un responsable titular al frente de una plantilla que mantiene su actividad habitual en la ciudad.
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