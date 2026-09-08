Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Relevo policial

La Comisaría de Mérida queda temporalmente sin comisario jefe y espera relevo antes de final de año

Jesús Corrales ha dejado la jefatura emeritense para incorporarse a Badajoz y, según ha podido saber este periódico, el nuevo responsable llegará previsiblemente en noviembre o diciembre

Un vehículo de la Policía Nacional, en una calle del centro de Mérida.

Un vehículo de la Policía Nacional, en una calle del centro de Mérida. / Javier Cintas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Comisaría de la Policía Nacional de Mérida se encuentra actualmente sin comisario jefe titular, según ha podido saber este periódico, después de la marcha de Jesús Corrales Dios a Badajoz. El relevo no será inmediato y las previsiones apuntan a que la capital extremeña contará con un nuevo responsable en los próximos meses, previsiblemente entre noviembre y diciembre, una vez se complete el procedimiento correspondiente para cubrir la jefatura.

Aurelio Fernández

Corrales había asumido el mando de la Comisaría emeritense el pasado enero, cuando tomó el relevo de Aurelio Fernández, que puso fin a 45 años de servicio en la Policía Nacional con su jubilación. Su llegada supuso entonces un regreso a una casa que conocía bien, ya que había trabajado durante 18 años en Mérida y ejercido como jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana antes de pasar por Almendralejo y posteriormente por Sevilla. Su nueva etapa profesional en Badajoz abre ahora un nuevo periodo de transición en la jefatura emeritense.

Noticias relacionadas y más

Agentes de la Policía Nacional en la capital extremeña.

Agentes de la Policía Nacional en la capital extremeña. / El Periódico Extremadura

Noviembre o diciembre

La situación será, por tanto, temporal, a la espera de que se designe al próximo comisario jefe de Mérida. La previsión que maneja la Policía Nacional sitúa ese relevo antes de que finalice el año, con noviembre o diciembre como horizonte para que la Comisaría vuelva a contar con un responsable titular al frente de una plantilla que mantiene su actividad habitual en la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las excavadoras trabajan a destajo para levantar la megafábrica china de cátodos que aspira a relanzar la industria de Mérida
  2. Mérida exprime la Feria hasta el último baile: Shuli, tributo a Manuel Carrasco y fuegos artificiales para despedirla
  3. Mérida no afloja y se echa a la calle este sábado con fiesta y música desde el mediodía hasta la noche
  4. Un incendio puso anoche en peligro los coches aparcados en la Feria de Mérida
  5. Los cuatro lugares de Mérida desde los que mejor se verán los fuegos artificiales que pondrán punto final a la Feria
  6. Tomasito pone compás al Día de Extremadura con un concierto gratis en la plaza de España de Mérida
  7. El Recinto Ferial de Mérida cambia las atracciones por los puestos y recupera este martes el mercadillo
  8. Mérida canta a coro los grandes éxitos de Camela en un Acueducto de los Milagros abarrotado

La Comisaría de Mérida queda temporalmente sin comisario jefe y espera relevo antes de final de año

La Comisaría de Mérida queda temporalmente sin comisario jefe y espera relevo antes de final de año

Samuel López-Lago lleva la creatividad de Mérida a una cumbre mundial junto a premios Nobel y expresidentes

Samuel López-Lago lleva la creatividad de Mérida a una cumbre mundial junto a premios Nobel y expresidentes

El Recinto Ferial de Mérida cambia las atracciones por los puestos y recupera este martes el mercadillo

El Recinto Ferial de Mérida cambia las atracciones por los puestos y recupera este martes el mercadillo

Final feliz para Álex en Mérida y alivio para su familia al recuperar el bastón que necesita para caminar

Final feliz para Álex en Mérida y alivio para su familia al recuperar el bastón que necesita para caminar

Seis días de mucho público y sin incidentes importantes dejan una Feria redonda en Mérida

Seis días de mucho público y sin incidentes importantes dejan una Feria redonda en Mérida

La nueva calle de Mérida toma forma y ya deja ver cómo cambiará el entorno de la Ciudad de la Infancia

Mérida sella el "hasta el año que viene" a la Feria con un espectáculo pirotécnico que desata pasiones hasta en las redes

Mérida sella el "hasta el año que viene" a la Feria con un espectáculo pirotécnico que desata pasiones hasta en las redes

Extremadura, una seña de identidad que tiene en Mérida su corazón

Extremadura, una seña de identidad que tiene en Mérida su corazón
Tracking Pixel Contents