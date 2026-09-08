Mérida pone el aparcamiento barato sobre la mesa: 12 horas en el centro desde 1,49 euros

Aparcar durante medio día en el centro de Mérida puede costar este mes solo 1,49 euros. La Asociación de Comerciantes Emérita Augusta y Telpark han renovado su acuerdo dentro del Programa de Movilidad Comercial Sostenible, una iniciativa pensada para facilitar el acceso a los comercios y establecimientos hosteleros de la ciudad y reducir, al mismo tiempo, el tráfico generado por la búsqueda de estacionamiento.

La promoción estará activa hasta el próximo 30 de septiembre y permitirá dejar el vehículo durante 12 horas por 1,49 euros en el aparcamiento José Fernández López. En Centro Mérida Politécnica, el precio será de 2,29 euros por esas mismas 12 horas. Para acceder a estas condiciones será necesario utilizar los bonos Multipass de Telpark, disponibles en modalidades de 5, 10 y 20 usos y con una validez de un año.

Doce horas de estacionamiento por menos de 2,30 euros

Los bonos pueden adquirirse directamente a través de la aplicación de Telpark. El sistema permite además entrar y salir del aparcamiento mediante la lectura automática de la matrícula, sin necesidad de utilizar ticket, y ofrece la posibilidad de cambiar desde la propia aplicación el vehículo vinculado al bono, lo que añade flexibilidad para quienes utilicen más de un coche.

Con esta renovación, Emérita Augusta y Telpark prolongan una colaboración que mantienen desde hace años para apoyar al comercio y la hostelería local. Las campañas cuentan también con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida y buscan facilitar la llegada de clientes al centro, ofrecer condiciones de estacionamiento más ventajosas e impulsar una movilidad más eficiente y sostenible, con medidas destinadas también a fomentar el uso del vehículo eléctrico y reducir los desplazamientos innecesarios en busca de una plaza.