El podcast 'La Ruina' aterriza en el Teatro Romano de Mérida el 26 de septiembre con el público como protagonista

'La Ruina' llega por primera vez al Teatro Romano de Mérida el próximo 26 de septiembre con su podcast en directo, presentado por Ignasi Taltavull y Tomás Fuentes, convertido en uno de los grandes fenómenos del humor en España que contará con el público como protagonista.

El programa, que dará comienzo a las 21.00 horas y cuyas entradas ya están disponibles, tras 319 episodios demuestra que "no hay mejor forma de afrontar una ruina que riéndose de ella". Ahora, llega al emblemático recinto emeritense para ofrecer "una función completamente irrepetible".

'La Ruina' es un podcast y un espectáculo en vivo en el que se busca la anécdota "más vergonzosa de los asistentes". En cada función, varias personas del público suben al escenario para compartir la mayor de sus "ruinas" y convertir aquello que "un día fue motivo de vergüenza en una experiencia colectiva de humor".

Según han explicado sus creadores, "no se busca juzgar a nadie, sino tocar fondo colectivamente". Conducido por Ignasi Taltavull y Tomás Fuentes, cada episodio cuenta además con un invitado o invitada especial que inaugura el espectáculo compartiendo "su propia ruina" y acompaña a los presentadores durante toda la función.

Formato vivo, impredecible y humano

"El resultado es un formato vivo, impredecible y profundamente humano, donde cada historia convierte cada espectáculo en una experiencia única", según han subrayado en nota de prensa.

A lo largo de su trayectoria, 'La Ruina' ha contado con la participación de algunos de los nombres más reconocidos del panorama cultural y humorístico español, como Andreu Buenafuente, Berto Romero, Carolina Iglesias, Eva Soriano, Javier Cansado, Victoria Martín, Raúl Cimas, Jordi Évole, Facu Díaz, Miguel Maldonado, Judith Tiral, Dani Rovira o Silvia Abril, entre muchos otros.

En este sentido, pocos podcasts pueden presumir de haber reunido en una misma temporada a perfiles tan distintos como Rigoberta Bandini y Juan y Medio, "una muestra de la capacidad del formato para conectar con públicos muy diversos".

En su última temporada, 'La Ruina' ha superado los 63.000 espectadores, agotando prácticamente todas las funciones de su gira por España y ampliando su recorrido internacional con actuaciones en ciudades como Londres, Dublín o Ámsterdam.

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Con más de 1.200 historias contadas, se ha consolidado como el podcast de la gente: "independiente, espontáneo y profundamente colectivo", demostrando que "las peores experiencias pueden acabar convirtiéndose en las mejores historias".