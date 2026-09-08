Samuel López-Lago lleva la creatividad de Mérida a una cumbre mundial junto a premios Nobel y expresidentes

La creatividad con raíces emeritenses se sentará este miércoles en una de las mesas internacionales que buscan respuestas a algunos de los grandes desafíos del planeta. Samuel López-Lago participará como ponente en WAAS@66, la conferencia internacional de la World Academy of Art and Science que se celebra del 8 al 11 de septiembre y que reúne a antiguos jefes de Estado, premios Nobel, diplomáticos, científicos y expertos de distintos países.

López-Lago, Associate Fellow de la World Academy of Art and Science y Youth Ambassador del movimiento X-ART, intervendrá el 9 de septiembre en la sesión "The Planetary Arts Movement – A Pathway for the Future", dedicada a explorar cómo el arte y la creatividad pueden convertirse en herramientas de innovación, diplomacia y liderazgo frente a los grandes retos globales. Compartirá panel, moderado por Joanna Nurse, presidenta del Planetary Arts Movement, con otros jóvenes embajadores procedentes de distintos países.

La cita sitúa al creador emeritense en un foro de primer nivel internacional. Entre los participantes figuran Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz en 2014; Irina Bokova, exdirectora general de la UNESCO; Vaira Vīķe-Freiberga, expresidenta de Letonia; Bertie Ahern, ex primer ministro de Irlanda; Danilo Türk, expresidente de Eslovenia; Ivo Josipović, expresidente de Croacia, y Garry Jacobs, presidente y CEO de la World Academy of Art and Science, además de representantes de organismos internacionales.

Paz, Prosperidad y Libertad

WAAS@66 da continuidad a la edición celebrada en 2025, centrada en analizar las causas profundas de la turbulencia global, y busca ahora convertir aquel diagnóstico en estrategias prácticas de acción alrededor de tres grandes ejes: Paz, Prosperidad y Libertad. La participación de López-Lago se enmarca en ese debate sobre nuevas fórmulas para afrontar desafíos que van desde los conflictos internacionales hasta la cooperación entre sociedades.

"Vengo del sur de Europa, de un lugar donde el arte siempre ha formado parte de la vida cotidiana. Para mí, la creatividad no es un lujo ni algo accesorio: es una forma de entendernos, de conectar con los demás y de imaginar juntos futuros diferentes. Esa es la mirada que quiero aportar a este panel", afirma Samuel López-Lago sobre su participación en la cumbre.

El papel del arte

La sesión servirá además para presentar el manifiesto Planetary Arts y profundizar en el papel del arte como instrumento capaz de movilizar a líderes, favorecer el diálogo y abrir nuevas vías de cooperación internacional. El movimiento X-ART persigue precisamente impulsar una transformación global positiva a través de la creatividad y promover una cultura planetaria asentada en valores como la sabiduría, la belleza, la solidaridad y la acción.

La presencia de López-Lago en WAAS@66 supone un nuevo paso en la proyección internacional de un creador vinculado a Mérida que llevará a este foro mundial una visión en la que el arte no solo sirve para reflejar la realidad, sino también para imaginar y construir colectivamente otros futuros posibles. La conferencia se desarrolla en formato online y reúne durante cuatro jornadas a voces procedentes de la política, la ciencia, la cultura y la diplomacia.