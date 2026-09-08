Dos actuaciones históricas
Sanguijuelas del Guadiana hace del Teatro Romano de Mérida su casa dos noches seguidas y hoy remata la fiesta por todo lo alto
El grupo extremeño puso este lunes el broche musical a la entrega de las Medallas de Extremadura y regresa este martes a las 22.00 horas con la ‘Traca Final’ de su gira; antes, Tomasito actuará a las 21.00 en la plaza de España
Paseo triunfal de Sanguijuelas del Guadiana por el Teatro Romano de Mérida en apenas 24 horas. La banda extremeña puso este lunes el broche musical a la entrega de las Medallas de Extremadura y este martes vuelve a pisar las tablas del monumento, esta vez con toda la noche para ella y con un concierto propio que arrancará a las 22.00 horas. Dos noches consecutivas en uno de los escenarios más emblemáticos de la región y dos papeles muy diferentes para un grupo que está viviendo estos días uno de esos momentos que quedan marcados en la trayectoria de una banda.
La primera parada llegó este lunes, al término de una ceremonia cargada de emoción, reconocimientos y discursos. Sanguijuelas del Guadiana fue la encargada de poner música al cierre del acto institucional de las Medallas de Extremadura, en una velada en la que también participaron la Orquesta de Extremadura y la soprano Pilar Jurado. Su aparición sirvió además como anticipo de lo que ocurrirá apenas unas horas después, cuando el grupo vuelva a encontrarse con el público emeritense en el mismo escenario.
De despedir las Medallas a tener el Teatro Romano para ellos solos en apenas un día
Este martes llega el plato fuerte con ‘Gira Verbena en Vena. Traca Final’, el concierto con el que Sanguijuelas del Guadiana pondrá el cierre a la gira de presentación de ‘Revolá’. La cita comenzará a las 22.00 horas y forma parte de la programación del Día de Extremadura. La banda completará así una circunstancia poco habitual: actuar dos noches consecutivas en el Teatro Romano, primero como broche de uno de los actos institucionales más importantes del año y después como protagonista absoluta de su propia fiesta.
Y la noche empezará antes en el corazón de Mérida. A las 21.00 horas, Tomasito actuará en la Plaza de España dentro de la quinta edición del Festival Flamenco Mérida. El artista gaditano llevará al centro de la ciudad su particular mezcla de flamenco, rock, punk, pop y hip-hop en un concierto gratuito que servirá de antesala a la ‘Traca Final’. Una hora después, todas las miradas volverán al Teatro Romano, donde Sanguijuelas del Guadiana pondrá el punto final a dos noches seguidas muy especiales jugando, literalmente, en casa.
- Las excavadoras trabajan a destajo para levantar la megafábrica china de cátodos que aspira a relanzar la industria de Mérida
- Mérida exprime la Feria hasta el último baile: Shuli, tributo a Manuel Carrasco y fuegos artificiales para despedirla
- Mérida no afloja y se echa a la calle este sábado con fiesta y música desde el mediodía hasta la noche
- Un incendio puso anoche en peligro los coches aparcados en la Feria de Mérida
- Los cuatro lugares de Mérida desde los que mejor se verán los fuegos artificiales que pondrán punto final a la Feria
- Tomasito pone compás al Día de Extremadura con un concierto gratis en la plaza de España de Mérida
- El Recinto Ferial de Mérida cambia las atracciones por los puestos y recupera este martes el mercadillo
- Mérida canta a coro los grandes éxitos de Camela en un Acueducto de los Milagros abarrotado