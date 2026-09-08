Sanguijuelas del Guadiana hace del Teatro Romano de Mérida su casa dos noches seguidas y hoy remata la fiesta por todo lo alto

Paseo triunfal de Sanguijuelas del Guadiana por el Teatro Romano de Mérida en apenas 24 horas. La banda extremeña puso este lunes el broche musical a la entrega de las Medallas de Extremadura y este martes vuelve a pisar las tablas del monumento, esta vez con toda la noche para ella y con un concierto propio que arrancará a las 22.00 horas. Dos noches consecutivas en uno de los escenarios más emblemáticos de la región y dos papeles muy diferentes para un grupo que está viviendo estos días uno de esos momentos que quedan marcados en la trayectoria de una banda.

La primera parada llegó este lunes, al término de una ceremonia cargada de emoción, reconocimientos y discursos. Sanguijuelas del Guadiana fue la encargada de poner música al cierre del acto institucional de las Medallas de Extremadura, en una velada en la que también participaron la Orquesta de Extremadura y la soprano Pilar Jurado. Su aparición sirvió además como anticipo de lo que ocurrirá apenas unas horas después, cuando el grupo vuelva a encontrarse con el público emeritense en el mismo escenario.

Sanguijuelas del Guadiana, durante su actuación en el Teatro Romano de Mérida en la entrega de las Medallas de Extremadura. / Javier Cintas

De despedir las Medallas a tener el Teatro Romano para ellos solos en apenas un día

Este martes llega el plato fuerte con ‘Gira Verbena en Vena. Traca Final’, el concierto con el que Sanguijuelas del Guadiana pondrá el cierre a la gira de presentación de ‘Revolá’. La cita comenzará a las 22.00 horas y forma parte de la programación del Día de Extremadura. La banda completará así una circunstancia poco habitual: actuar dos noches consecutivas en el Teatro Romano, primero como broche de uno de los actos institucionales más importantes del año y después como protagonista absoluta de su propia fiesta.

Y la noche empezará antes en el corazón de Mérida. A las 21.00 horas, Tomasito actuará en la Plaza de España dentro de la quinta edición del Festival Flamenco Mérida. El artista gaditano llevará al centro de la ciudad su particular mezcla de flamenco, rock, punk, pop y hip-hop en un concierto gratuito que servirá de antesala a la ‘Traca Final’. Una hora después, todas las miradas volverán al Teatro Romano, donde Sanguijuelas del Guadiana pondrá el punto final a dos noches seguidas muy especiales jugando, literalmente, en casa.