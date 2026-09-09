Las Noches del Patrimonio en Mérida invitan a cruzar 2.000 años de historia entre conciertos, legiones romanas y visitas a monumentos

Casi 30 visitas guiadas y dos jornadas cargadas de conciertos, danza, teatro, recreación romana, talleres, artesanía y propuestas familiares darán forma este viernes 11 y sábado 12 de septiembre a la novena edición de Las Noches del Patrimonio. La cita permitirá recorrer algunos de los enclaves históricos más reconocibles de Mérida desde otra perspectiva, con actividades desde la mañana hasta pasada la medianoche. El programa vuelve a organizarse en torno a Abierto Patrimonio, Vive Patrimonio y Escena Patrimonio, tres ejes que combinan apertura de monumentos, programación local y creación contemporánea.

La primera jornada arrancará a las 18.30 horas con una visita al conjunto monumental. A las 19.00 comenzarán ¿Qué sabes del IAM?, en la Puerta de la Villa, y el recorrido por la exposición Luxuria del Museo Abierto de Mérida. El Templo de Diana recibirá a las 20.00 Fatum, de Mérida Flamenca, con cinco bailaoras caracterizadas de romanas y siete músicos en directo, mientras el Teatro María Luisa proyectará a las 20.30 la película Ray en una iniciativa benéfica con la colaboración de Fundación ONCE. A las 21.00 coincidirán el paseo literario, el tren turístico, el primer pase por la Casa del Mitreo y En el nombre de Drusila, de Taptc Teatro, en la azotea del Centro Cultural Alcazaba. La Casa del Mitreo repetirá a las 21.45, 22.30 y 23.15 horas, y The Lucky Duckies llegarán al Templo de Diana a las 22.30 con jazz, rockabilly y una canción homenaje a la ciudad.

Visitantes recorren uno de los principales enclaves monumentales de Mérida durante la programación nocturna. / Ayuntamiento de Mérida

El sábado echará a andar mucho antes. A las 10.00 horas partirá la visita al Acueducto de los Milagros y al Castellum Aquae; a las 11.00, la Asociación Folklórica Nuestra Señora de la Antigua ofrecerá una muestra de música y danzas extremeñas en el Templo de Diana; y a las 11.30 coincidirán otro recorrido por el conjunto monumental y un taller de colgantes cerámicos con impresiones botánicas en el parque de las Méridas del Mundo. A las 12.00, María del Mar Suárez, "La Chachi", impartirá el taller de iniciación al flamenco First Steps en el Centro Cultural Alcazaba, al tiempo que partirá el tren turístico y comenzará un nuevo pase por Luxuria.

La programación volverá a ganar intensidad desde las 18.00 horas, con un taller de mosaico romano a cargo de Ex Officina y Ex Antea en el Templo de Diana y actividades infantiles en la plaza de España hasta las 21.00, con pintacaras, globoflexia y propuestas creativas. A las 18.30 habrá otra visita al conjunto monumental y, desde las 19.00, coincidirán el recorrido por el Teatro María Luisa, una nueva cita con Luxuria, el showpainting de Esther Nieto en el Templo de Diana y un taller de artesanía creativa en el parque de las Méridas del Mundo. A las 19.30, Yörik Artes Escénicas llevará a la plaza de España el cuentacuentos Historias locas con Yörik.

Las legiones romanas tomarán el centro al caer la noche

A las 20.00 horas llegará uno de los momentos con mayor concentración de propuestas. El Teatro María Luisa acogerá la presentación de Soliloquio de grillos, de Juan Copete, con una lectura dramatizada de Ana Trinidad, mientras desde el Arco de Trajano partirá el desfile militar y civil de Ara Concordiae, Emerita Antiqva y Lvporvm Celtiberiae Levkoni por las calles del centro. A las 20.15, la Banda de Música de Mérida actuará en la plaza de España; a las 20.30 comenzará Mérida legendaria: patrimonio oculto, de Israel J. Espino; y a las 21.00, "La Chachi" presentará en el Templo de Diana Los inescalables Alpes, buscando a Currito, una propuesta que mezcla flamenco y krump. A esa misma hora partirá otro tren turístico y arrancarán las visitas a la cripta de Santa Eulalia, con nuevos pases a las 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 y 23.30 horas.

El tramo final todavía reservará algunos de los reclamos musicales de la edición. A las 21.30, Ara Concordiae desplegará estaciones de interpretación en el Museo Nacional de Arte Romano para acercar al público la vida cotidiana, los ritos, la indumentaria y el ejército de la antigua Roma. A las 22.00, la azotea del Centro Cultural Alcazaba acogerá un concierto de góspel, mientras que a las 23.00 horas el Templo de Diana cerrará la programación con Manolo, el burro y cía, un tributo dedicado a algunos de los grandes éxitos de Manolo García.

La música en directo volverá a tener un papel protagonista en Las Noches del Patrimonio. / Ayuntamiento de Mérida

Las visitas guiadas volverán a ser uno de los grandes atractivos, aunque varias de las propuestas con reserva previa ya han agotado sus plazas. Entre ellas figuran el conjunto monumental, el paseo literario, la Casa del Mitreo, el Teatro María Luisa, Mérida legendaria y la cripta de Santa Eulalia. El recorrido por el Acueducto de los Milagros ha ampliado su capacidad hasta 75 personas, mientras que el tren turístico, con salidas el viernes a las 21.00 y el sábado a las 12.00 y 21.00, y Luxuria, el viernes a las 19.00 y el sábado a las 12.00 y 19.00, permitirán el acceso hasta completar aforo.

Tampoco será imprescindible reservar para disfrutar de buena parte del patrimonio. El Museo Nacional de Arte Romano abrirá de 09.30 a 00.00 horas con acceso libre y el Centro Cultural Alcazaba lo hará entre las 21.00 y la 01.00, mientras el Templo de Diana, el Arco de Trajano, el Pórtico del Foro, el Acueducto de los Milagros y el Puente Romano permanecerán accesibles al estar al aire libre. Durante ambas jornadas habrá además un mercado de artesanía de A Mano Sin Prisa en el parque de las Méridas del Mundo y la II Concentración Mototurística de Mérida Custom en el recinto ferial, con seis conciertos, DJ, exhibiciones y propuestas familiares. Dos días, en definitiva, para abrir de par en par la historia de la ciudad y disfrutarla con música, patrimonio y cultura hasta bien entrada la noche.