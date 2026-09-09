La poesía se sale del guion en Mérida con un taller que mezcla palabras, imágenes y arte

La poesía escapa de sus formas más convencionales en Mérida. La Biblioteca Municipal "Juan Pablo Forner" recupera durante septiembre y octubre su Taller de Poesía Experimental, una propuesta que invita a descubrir qué ocurre cuando la palabra se mezcla con la imagen, el arte y otros lenguajes creativos.

El ciclo reunirá diferentes sesiones y creadores con el objetivo de acercar al público las múltiples posibilidades de la poesía contemporánea. La iniciativa está concebida como un espacio para descubrir, compartir y crear, en el que los participantes podrán experimentar con nuevas formas de expresión y acercarse a una poesía que va mucho más allá del verso tradicional.

La palabra busca nuevos caminos

Las sesiones se celebrarán los miércoles, de 18.30 a 20.00 horas, en la segunda planta del Centro Cultural Alcazaba. La actividad es gratuita, aunque las plazas son limitadas. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción presencialmente en la Biblioteca Juan Pablo Forner, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, o a través del teléfono 924 330 680, en las extensiones 7702, 7703 o 7711.

La primera cita tendrá como protagonista a Jesús Alonso Ovejero, que abrirá el taller el miércoles 16 de septiembre, a las 18.30 horas, con la ponencia "Muestrario de experiencias de poesía experimental". Nacido en Salamanca en 1960, Alonso Ovejero es poeta visual, guionista, escritor de microrrelatos y aforismos y director de series documentales.

Sala de lectura de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner de Mérida. / El Periódico Extremadura

Del verso a la imagen

Su trayectoria combina diferentes formas de creación. Ha publicado en antologías de relatos breves como "Quince líneas" y "Galería de hiperbreves", ambas editadas por Tusquets, además de participar en publicaciones como "El tiempo visible" y "Bares y cafés", de la revista Litoral. También es autor del blog "El bolsillo del albornoz lleno de notas".

Alonso Ovejero desarrolla además una amplia labor audiovisual como redactor del programa "La aventura del saber", de La 2 de RTVE, donde también ha dirigido reportajes y documentales vinculados especialmente al arte contemporáneo y a la poesía visual y experimental. Junto a Eva Iglesias Bilbao y Edu Barbero es responsable del microespacio "Boek Visual", dedicado precisamente a estas formas de creación.

Con esta nueva edición, la Biblioteca Juan Pablo Forner abre un espacio a la experimentación y a nuevas maneras de entender la poesía, conectando la palabra con la imagen, el pensamiento y otras disciplinas artísticas.