Por Mérida planta a la Diada en la capital extremeña, carga contra el PSOE y avisa: "Es una falta de respeto hacia Extremadura"

El Grupo Municipal de Por Mérida no asistirá al acto institucional de celebración de la Diada de Cataluña previsto para el próximo 16 de septiembre en Mérida. La formación ha comunicado formalmente su decisión al alcalde después de recibir el pasado 7 de septiembre la invitación trasladada en nombre del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Su negativa llega acompañada de una dura crítica política al PSOE y a la propia celebración, que considera "una falta de respeto hacia Extremadura y hacia los extremeños".

El grupo encabezado por Miguel Valdés explica que la invitación llegó de manera "sorpresiva" y con un plazo de respuesta "injustificadamente corto", aunque deja claro que esos motivos quedan en un segundo plano. "El problema principal no es de forma, sino de fondo", sostiene en el escrito remitido al alcalde. Por Mérida considera improcedente que la capital autonómica acoja un acto de exaltación de la Diada después de que, según denuncia, sectores catalanistas hayan vertido durante años mensajes "profundamente ofensivos" contra la comunidad.

El portavoz de Por Mérida, Miguel Valdés. / El Periódico Extremadura

"Ese tipo de desprecios no se olvidan"

"Ese tipo de desprecios no se olvidan", señala la formación, que conecta además la celebración con el debate abierto sobre la financiación autonómica. Por Mérida sostiene que Extremadura está siendo perjudicada por el actual modelo y considera contradictorio acoger un acto de estas características mientras, a su juicio, la comunidad no recibe los recursos que le corresponden. Para el grupo municipal, ambas cuestiones forman parte de un mismo escenario político que no puede obviarse.

Las críticas más duras se dirigen al PSOE. Por Mérida asegura que el partido socialista ha optado por alcanzar acuerdos con fuerzas independentistas para mantenerse en el Gobierno de España y sitúa la celebración prevista en Mérida dentro de ese contexto. La formación acusa además al alcalde socialista de asumir e impulsar una iniciativa que define como "una cesión más, impuesta desde arriba", y que, en su opinión, convierte a la ciudad en escenario de una celebración "ajena a los intereses y al sentir de la inmensa mayoría de los extremeños".

El grupo municipal entiende que participar en el acto supondría respaldar una situación que considera "inasumible" desde el punto de vista político e institucional. "Este Grupo Municipal no está dispuesto a avalar con su presencia" una celebración de estas características, recoge el escrito. Por todo ello, Por Mérida declina formalmente la invitación y concluye trasladando su disposición a participar en futuras cuestiones que considere "de verdadero interés institucional para Mérida y para Extremadura".