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Sucesos

Roban el teléfono y las PDA de Las 7 Sillas en Mérida y el presunto autor es detenido en apenas 12 horas

La Policía Nacional localizó al sospechoso tras una sustracción que dejó al restaurante varios días con problemas para atender las llamadas

Exterior del restaurante Las 7 Sillas de Mérida, donde se produjo la sustracción del teléfono y varias PDA.

Exterior del restaurante Las 7 Sillas de Mérida, donde se produjo la sustracción del teléfono y varias PDA. / Alberto Manzano

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El restaurante Las 7 Sillas de Mérida sufrió días atrás un robo en el que fueron sustraídos el teléfono de empresa y varias PDA utilizadas habitualmente por el establecimiento. El incidente provocó además que el negocio no pudiera atender con normalidad las llamadas de sus clientes durante estos últimos días. Miguel Valdés, propietario del restaurante y portavoz de Por Mérida, ha explicado lo sucedido recurriendo a la ironía: "Los chorizos no solo están en la cocina… se llevaron las PDA y el teléfono".

Un duplicado de la línea telefónica

El local solicitó después un duplicado de la línea telefónica, aunque el servicio no ha funcionado con normalidad hasta ahora. Las 7 Sillas había avisado a sus clientes a través de las redes sociales de las dificultades para responder las llamadas y ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas. "Ya está todo solucionado. Volvemos a atenderos como siempre, con la misma ilusión y ganas de cuidaros", ha trasladado el equipo del restaurante, que ha agradecido también la paciencia de quienes han intentado contactar durante estos días.

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Agentes de la Policía Nacional en la capital extremeña. / El Periódico Extremadura

Respuesta policial

La respuesta de la Policía Nacional fue mucho más rápida. Según ha explicado Valdés, los agentes tardaron alrededor de 12 horas en detener al presunto autor del robo. "Lo que funcionó bien fue la Policía Nacional, que tardaron 12 horas en coger al ladrón", ha señalado el propietario, que ha querido agradecer públicamente la actuación policial y el apoyo recibido por parte de los clientes tras un robo que, más allá de las pérdidas materiales, dejó temporalmente al restaurante sin una de sus principales vías de contacto.

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